Nereo, papà di Ezio Greggio/ Morto il 95enne genitore del comico: oggi i funerali

Nereo Greggio, papà di Ezio, conduttore di Striscia La Notizia, è scomparso a 95 anni. Il saluto della redazione affidato a Gerry Scotti e Michelle Hunziker

26 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Nereo ed Ezio Greggio

Nereo Greggio, papà di Ezio, è venuto a mancare all'età di 95 anni. L'annuncio della morte del padre del conduttore di Striscia La Notizia è stato dato da Gerry Scotti e Michelle Hunziker nel corso dell'ultima puntata del tg satrico di Antonio Ricci con un "Ciao Nereus" (così chiamava simpaticamente il presentatore l'amatissimo genitore). I funerali, si terranno, stamattina, alle 11 nella chiesa dell’Assunta di Cossato. Il sindaco della cittadina, Claudio Corradino, a La Stampa, ha rivolto un pensiero molto toccante alla famiglia dell'attore: "Ezio, insieme a sua sorella Paola, sono sempre rimasti legati al padre, specialmente Ezio aveva un rapporto speciale. Negli anni la famiglia ha sempre fatto tanto per la nostra città, e in particolare per le famiglie più bisognose. Ma con discrezione, senza mai voler comparire. E per questo Cossato è riconoscente". Ezio aveva portato ancora dei doni per Natale alla comunità e festeggiare questa rincorrenza con il papà e gli amici di sempre: "Purtroppo lo scorso anno Nereo ha perso la moglie, e fu una grave perdita, un grande dolore". Nereo era in pensione, da diversi anni, dopo aver lavorato in un'azienda tessile, la stessa dove ha lavorato la compianta moglie, Luciana Boggiani.

NEREO GREGGIO: IL LEGAME CON IL FIGLIO EZIO

Nereo Greggio era legatissimo al figlio Ezio, per cui, però, sogna un posto fisso in banca invece, della scalata al successo, partita al Derby di Milano. Ecco cosa ha detto, in passato, il comico di suo padre: "Mio padre Nereo ha 93 anni ma non li dimostra, ha combattuto per il nostro Paese e ha passato tre anni nei campi di concentramento, ha lottato tra la vita e la morte, salvato le persone deboli. Basta raccontare la sua storia per trasmettere ai miei figli i valori della nostra famiglia. I miei mi hanno sempre spronato a fare quello che volevo e ci sono riuscito". Ed ancora, il padrone di casa di Striscia La Notizia, in un'altra occasione, ha cercato di delineare un ritratto esaustivo di uno dei punti di riferimento della sua vita: "Soldato in Grecia, rifiutò di tornare in Italia per combattere contro i partigiani tra i quali c’erano suoi parenti fu internato per oltre tre anni nei campi di concentramento in Germania. Potrei realizzare dieci film sulle sue narrazioni". Solo due anni, Ezio lo fece sbarcare su Twitter con una foto, molto apprezzata dal popolo del web: "A fine@Striscia saluto sempre mio padre Nereo,93 anni: ieri è venuto a Striscia.Un mito!Eccolo con me.W NereoNereus!"

