Nicole Grimaudo è Francesca/ Daniele metterà a dura prova la sua forza di volontà (Immaturi - La serie)

Francesca (Nicole Grimaudo), questa sera dovrà fare i conti con il fascino di Daniele, che metterà a dura prova il suo faticoso percorso di riabilitazione (Immaturi - La serie)

26 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Immaturi - La serie

Come tutti i personaggi ritratti da "Immaturi - La serie", anche Francesca nasconde un segreto. La cuoca, infatti, sta cercando di curare - con modesti risultati - una vecchia dipendenza dal sesso. Per farlo, oltre a partecipare a una serie di incontri, ha la possibilità di poter contare sulla presenza costante di un supervisore, Gianni, che con il suo supporto è riuscito più volte a evitarle di ricascare nella sua ossessione. A complicare il delicato percorso di guarigione, l'arrivo nella sua classe di un nuovo insegnante di matematica, l'affascinante Daniele (Daniele Liotti), che con la sua presenza ha messo in discussione tutti i passi avanti realizzati dalla cuoca fino a ora. Francesca ha infatti cercato in tutti i modi di resistere al fascino che il suo professore esercita sulla sua mente, ma si è dovuta scontrare con la realtà dei fatti, visto che è stata proprio lei a salvare Daniele dall'ira dei suoi usurai. Anche nella puntata di stasera l'allieva dovrà continuare a tenere a distanza il suo insegnante, con il quale sembra aver già instaurato un pericolosissimo feeling. Riuscirà la maturanda a evitare il peggio?

L'INTERVENTO DEL SUO TUTOR

Determinata a guarire dalla sua dipendenza sessuale, Francesca continuerà a portare avanti la sua volontà di tenersi lontana da Daniele, ma a ostacolare il suoi nuovi piani arriverà l'immancabile incontro scuola-famiglia, che la metterà faccia a faccia con la sua nuova ossessione. In vista dell'evento, la cuoca dovrà escogitare un piano per evitare di restare da sola con l'affascinante professore, al quale ha già cercato di resistere diverse volte contattando immediatamente Gianni (Ninni Bruschetta), il suo tutor nel percorso per sconfiggere la dipendenza. Sarà infatti proprio quest'ultimo, nell'appuntamento in onda questa sera, ad accompagnarla all'incontro, dove Francesca farà di tutto per non incrociare lo sguardo dell'insegnante ed evitare così di cadere ancora una volta nella sua dipendenza. Nel corso del colloquio, però, il fascino di Daniele avrà la meglio e la maturanda, di conseguenza, non potrà fare a meno di accettare un invito a cena.

