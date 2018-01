Omicidio Gianni Versace/ Anticipazioni seconda puntata 26 gennaio: la caccia a Cunanan

Omicidio Gianni Versace anticipazioni del 26 gennaio 2018. Donatella prende il controllo del brand, la Polizia inizia a battere a tappeto la città. Cosa succederà?

American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, in prima Tv assoluta su Fox Crime

OMICIDIO GIANNI VERSACE - AMERICAN CRIME STORY: ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Fox Crime di oggi, venerdì 26 gennaio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Omicidio Gianni Versace - American Crime Story, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Caccia all'uomo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: nel passato, Gianni Versace (Edgar Ramírez) si sveglia nel proprio letto lussuoso, fa colazione a base di pillole e poi raggiunge l'edicola, dove acquista le ultime riviste di moda. Nel frattempo, il giovane Andrew Cunanan (Darren Criss) si trova in spiaggia, mentre urla a perdifiato. Dopo aver vomitato la colazione, raggiunge la villa di Versace con uno zaino in cui ha nascosto una pistola e gli spara guardandolo in faccia.

Diverso tempo prima, Cunanan si trova ad un party ed ha la fortuna di incontrare il suo idolo, Gianni Versace, per la seconda volta. Sulle prime lo stilista lo tratta con indifferenza, a infine si convince a farlo sedere nel proprio privé dopo aver saputo che ha genitori siciliani. Giorni dopo racconta tutto adiversi amici, svelando di essere stato invitato all'opera da Versace, per via dei costumi realizzati per Capriccio. Decide poi di rubare uno dei vestiti di Phil (Nico Evers-Swindell) per poter essere impeccabile a teatro, dove finisce per commuoversi. Finita l'opera, Cunanan e Versace hanno modo di parlare in modo più intimo, spaziando fra ricordi di famiglia e propositi per il futuro. Lo stilista gli accenna tra l'altro di aver ideato il suo marchio, la testa di Medusa, dopo averla vista scolpita durante l'infanzia trascorsa in Calabria. Nel luglio del '97, Cunanan attende di vedere Versace del tutto immobile prima di andarsene.

Lazaro (Lazaro) riesce a sorprenderlo e lo insegue, ma è costretto a fermarsi quando gli punta la pistola contro il volto. Il compagno dello stilista invece, Antonio D'Amico (Antonio D'Amico), rimane sconvolto nel vedere lo stilista pieno di sangue e chiede aiuto. La Polizia accorre subito sul posto e riesce a trovare Cunanan, ma il ragazzo riesce alla fine a fuggire. Versace invece viene trasportato d'urgenza in ospedale, in condizioni gravissime e non riuscirà a sopravvivere nonostante i soccorsi tempestivi. Mentre Cunanan raggiunge un hotel extra lusso, la Polizia inizia ad indagare su quanto accaduto e mostra facili dubbi sull'omosessualità della vittima. Il nome di Andrew Cunanan tuttavia viene individuato nell'immediato, grazie alla targa della sua auto, che viene ricondotta a diversi altri omicidi. Donatella (Penelope Cruz) raggiunge la villa del fratello in un momento delicato, ma sa fin troppo bene che l'attenzione dell'opinione pubblica si scaglierà presto contro Gianni. La vita dello stilista viene infatti analizzata in ogni minimo particolare. Donatella decide inoltre di non procedere con la vendita del brand Versace, il motivo per cui il fratello si trovava in America in quei giorni.

ANTICIPAZIONI DEL 26 GENNAIO 2018, EPISODIO 2 "CACCIA ALL'UOMO"

Il secondo episodio della serie tv continuerà a concentrarsi sulla doppia linea temporale. La narrazione ci mostrerà ancora di più il lato oscuro di Cunanan e di come è nata la sua ossessione per Versace. La sua psiche così fragile lo spingerà infatti entro breve a manifestare un forte attaccamento nei confronti dello stilista, tanto da seguirlo dappertutto e cercare ogni strada per poter entrare in contatto con la sua futura vittima. Rispetto al suo iniziale interesse, Versace dimostrerà invece di aver guardato altrove e di averlo considerato solo come un'avventura. Tutto ciò che lo aveva affascinato del giovane sembra essere svanito nel nulla e questo non farà altro che provocare una forte crisi in Cunanan. Nel frattempo ci verrà mostrato cosa accade nel presente: mentre Polizia e federali sono alla ricerca del killer di Gianni Versace, Cunanan riuscirà apparentemente a far perdere le proprie tracce. Verrà quindi emessa una taglia sulla sua testa, mentre la famiglia dello stilista si prepara per il suo funerale. Un particolare approfondimento verrà fatto inoltre sul rapporto fra Gianni Versace e la sorella Donatella.

