Oprah Winfrey/ Vittima di Photoshop: la conduttrice ha tre mani, Reese Witherspoon tre gambe

Reese Witherspoon ha tre gambe, mentre Oprah Winfrey ben tre braccia. Clamoroso errore di Photoshop sulla cover di Vanity Fair Usa dedicata alle star di Hollywood.

26 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Oprah Winfrey

Vanity Fair Usa ha rivelato la cover dell'Hollywood Portfolio, realizzato da Annie Leibovitz, in cui si legge il titolo “12 Straordinarie Star, Un Anno Importante”. Le 12 star di Hollywood dell’anno sono Oprah Winfrey, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Tom Hanks, Michael B. Jordan, Zendaya, Jessica Chastain, Claire Foy, Michael Shannon, Harrison Ford, Gal Gadot e Robert De Niro. A cui sia aggiunge il direttore di Vanity Fair Graydon Carter. Il servizio fotografico ha fatto molto discutere, non solo per l’esclusione di James Franco dopo le accuse di cattiva condotta sessuale piovute sull'attore, ma anche per l’eccessivo utilizzo di Photoshop. In molti si sono accorti che in copertina Reese Whiterspoon ha tre gambe (mentre sembra che Zendaya ne abbia persa una). Inoltre in una foto del servizio, in cui Oprah Winfrey tiene in braccio la Whiterspoon mentre parlano con Tom Hanks, la conduttrice e attrice ha tre mani.

VANITY FAIL

Il “Daily Mail” che ha pubblicati gli errori di fotoritocco l’ha ironicamente ribattezzato la rivista “Vanity Fail”. Sul suo profilo Twitter la Witherspoon ha commentato ironicamente la “photoshoppata”: "Suppongo che tutti sappiano che ho tre gambe. Spero che possiate ancora accettarmi per quello che sono. Ma non chiederò mai scusa per aver abbracciato Oprah, se ne avere occasione vi consiglio di farlo”. Immediata la risposta della conduttrice: “Accetto le tue tre gambe. So che tu hai accettato le mie tre mani”. La Witherspoon e la Winfrey hanno recitato insieme nel film “Nelle pieghe del tempo” (titolo originale: A Wrinkle in Time) diretto da Ava DuVernay e basato sul romanzo omonimo del 1963 di Madeleine L'Engle. Il film arriverà al cinema il prossimo 9 marzo.

oprah has three hands & reese has three legs, and we are here for accepting them for who they are!! 2018 is all about LOVING OUR BODIES!! pic.twitter.com/TX7L2JIDno — tyler oakley (@tyleroakley) 25 gennaio 2018

© Riproduzione Riservata.