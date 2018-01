PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 26 gennaio 2018 : grande voglia d'amare per i Gemelli

Oroscopo di Paolo Fox di oggi, 26 gennaio 2018, previsioni segno per segno: Gemelli con grande voglia d'amare, febbraio promette bene all'Acquario. Cancro momento per socializzare

26 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 26 GENNAIO 2018

E' arrivato il momento di analizzare nel dettaglio l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Andiamo a fondo analizzandolo segno per segno, partendo da Ariete e Toro. Per l'Ariete c'è la sensazione e, anzi, la certezza che le cose stiano andando molto meglio. Continuano un po' i problemi sul fronte del lavoro e, tuttavia, nel complesso gli Ariete si sentono più sollevati. Chi è ripartito da zero può pensare anche di rispolverare una vecchia idea con successo. I primi giorni di febbraio saranno molto importanti per i sentimenti e il consiglio è di non porsi traguardi impossibili. Gli Ariete spesso si innamorano di persone difficili, quindi è meglio pensarci due volte. Il Toro non è convinto di quello che sta facendo ma sappiamo che per il lavoro ci sono cambiamenti in atto. L'amore va gestito con cautela e nelle coppie in crisi ci vuole molta tranquillità e pazienza nell'affrontare le cose. Chi vive una relazione part-time potrebbero ripensarci.

GEMELLI CHE VOGLIA D'AMARE, CHI SALE E CHI SCENDE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il weekend rilancia la voglia di amare del segno dei Gemelli. Il cielo è davvero molto importante, ma non bisogna cadere nelle provocazioni e magari ritrovarsi a litigare con qualcuno che cerca di mettere bastoni tra le ruote. Chi ha lasciato un lavoro oppure ha dovuto affrontare dei problemi vede finalmente uscire Saturno dal segno e quindi sistemarsi delle situazioni prima ritenute fin troppo complesse. Sale la voglia di stare con gli altri per i nati sotto il segno del Cancro che possono osservare tutto con grande attenzione. Non ci si deve far coinvolgere in maniera troppo emotiva però da quello che succede, per ché si rischia di sentire il tutto troppo. Marzo potrebbe regalare impegni importanti e anche delle circostanze che mettono molto alla prova. Attenzione ad esagerare e a fare le cose con troppa fretta.

FEBBRAIO PROMETTE L'AMORE ALL'ACQUARIO, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 26 gennaio 2018, parte dai segni top e flop. Il Leone vive una giornata un po' complicata e deve assolutamente affrontare le cose con grande attenzione e senza affrettare troppo i tempi. Giornata frenetica per la Vergine con qualcuno che ha accusato qualche malanno di stagione e deve ancora recuperare per sentirsi al massimo. C'è grande energia nel cielo del Capricorno che si sente pronto a vivere le cose con creatività e voglia di costruire situazioni positive. Il segno è molto determinato e vuole centrare sempre il suo obiettivo. Settimana particolare per i Pesci che hanno un cielo buono per quanto riguarda i sentimenti, ma possono emergere alcuni problemi dal punto di vista della famiglia. In Primavera dovrebbero arrivare le risposte che si aspettano da tempo. Fase di stress che costringe al riposo i nati sotto il segno dell'Acquario. Attenzione però perché a febbraio può arrivare l'amore.

