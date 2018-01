PIPPO FRANCO/ Video: "Ho visto la Madonna più di una volta e frequento esorcisti" (Ieri e Oggi)

Video, Pippo Franco racconta la sua esperienza mistico religiosa, tra veggenti, esorcisti e visioni della Madonna. Il tutto mentre sarà ospite a Ieri e Oggi.

26 gennaio 2018 Francesco Agostini

Pippo Franco (web)

Pippo Franco sarà ospite all'interno del programma televisivo Ieri e Oggi, condotto dall'onnipresente Carlo Conti. Rivedere sul piccolo schermo un volto noto come quello di Pippo Franco sarà certamente una bella sorpresa, visto che l'attore è lontano dalle luci della ribalta da un bel po' di tempo. Lo storico presentatore del Bagaglino, infatti, ha deciso negli ultimi tempi di vivere una vita decisamente appartata scaturendo la curiosità dei più. Ma cosa è successo a Pippo Franco? In realtà nulla di particolarmente eclatante: semplicemente l'attore ha scelto di ritirarsi in una spirituaiità e religiosità che difficilmente gli avremmo attribuito. Sarà per il suo talento comico, spesso discinto e ambiguo, sarà per la profanità di uno spettacolo come il Bagaglino, ma nessuno avrebbe mai immaginato un'ascensione verso le vette più elevate dello spirito. E invece è quello che è successo, come ha raccontato lo stesso attore a Libero quotidiano: "Non c'è stata nessuna svolta, io sono nato 'svoltato'. Mi sono allontanato dal palcoscenico per frequentare soprattutto esorcisti, poi grandi visionari."

PIPPO FRANCO E L'AMICIZIA CON NATUZZA EVOLO

L'allontanamento dalla televisione e dal teatro, per Pippo Franco, è coinciso con un rinnovato interesse per la spiritualità e la religiosità. L'attore ha parlato di esorcisti e di grandi veggenti come, ad esempio, Natuzza Evolo. Continua il racconto di Pippo Franco sul quotidiano Il Mattino: "Il mio rapporto con Natuzza Evolo è iniziato tantissimi anni fa. La prima volta che la conobbi, mia moglie era incinta e stava per perdere il bambino. Era anche un periodo difficilissimo della mia vita perché eravamo in una compagnia teatrale che aveva appena subito il furto del suo denaro da parte di un impresario che era scappato via con tutti i soldi. Ci rifugiammo in un santuario per chiedere la grazia e il giorno dopo bussammo alla porta di Natuzza Evolo. Le chiedemmo come sarebbe andata la gravidanza, visto che mia moglie era in grande difficoltà. Lei ci rassicurò subito e ci disse che la gravidanza sarebbe proseguita per il meglio. Pregammo tanto assieme a lei." Si alza il velo, dunque, su un aspetto della vita del famoso comico che difficilmente avremmo pensato possibile e invece... è proprio vero: le apparenze ingannano.

MEDJUGORJE

Il rapporto con la spiritualità d parte di Pippo Franco non è solo passivo ma è, al contrario, attivo. Il popolare attore, reso famoso dalla sua inconfondibile mimica facciale e dal suo naso pronunciato, è sempre presente in un luogo cardine per alcuni credenti come Medjugorje. Qui, come tutti sanno, ci sono spesso delle apparizioni che riguardano la Madonna. Anche Pippo Franco ha voluto raccontare la sua esperienza al riguardo, sempre sul quotidiano Il Mattino: "Lavoro spesso, ma quando posso mi reco spesso a Medjugorje. Lì c'è un'importante veggente di nome Marija Pavlovic.

Lei vede la Madonna tuti i giorni e anche a me è capitato di vederla assieme a lei in un paio d'occasioni. Marija abita in una casa che si trova a sua volta dentro una chiesa. Qui ospita un'ottantina di persone, più o meno. Anche lì dentro mi è capitato di vedere la Madonna." Di queste sue continue apparizioni e di questa sua visione mistica, Pippo Franco ha voluto rendere partecipe il pubblico con un libro intitolato 'La morte non esiste. La mia vita oltre i confini della vita', che raccoglie tutte le sue eserienze e la sua idea dell'esistenza umana.

