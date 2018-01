Paolo Crivellin/ Arriva la scelta dopo la convivenza con Marianna e Angela? (Uomini e donne)

Paolo Crivellin di Uomini e Donne farà la sua scelta in maniera curiosa e mai vista finora: il tronista ha vissuto qualche giorno in una villa insieme ad Angela e Marianna.

26 gennaio 2018 Alberto Graziola

Paolo Crivellin e la scelta a Uomini e Donne [Comunicato]

Sembrava che la scelta di Paolo Crivellin a Uomini e Donne fosse lontana o addirittura archiviata. Non erano state date notizie in merito ad una sua eventuale preferenza tra le ultime corteggiatrici rimaste. La sua assenza durante le registrazioni del trono classico, poi, avevano fatto pensare e supporre che il giovane tronista avesse deciso di non uscire con nessuna dal programma. E, invece, a quanto pare, nei prossimi giorni potrebbero essere effettuate le riprese con la scelta di Paolo. Nel suo caso, però, le cose sarebbero andate in maniera diversa rispetto ai suoi colleghi sul trono. Per lui, infatti, c'è stato un periodo di "osservazione" ben preciso per capire con quale ragazza abbandonare il programma.

PAOLO CRIVELLIN IN VILLA INSIEME A MARIANNA ED ANGELA

Il sito Davide Maggio, infatti, ha rivelato che l'assenza di Paolo nelle ultime puntate non deve far pensare ad un abbandono del programma. Anzi, per lui si sono aperte le porte di una opzione mai vista finora. E, per l'esattezza, quelle di una villa. Pare, infatti, che Crivellin abbia passato del tempo in una casa "spiata: "La villa di Uomini e Donne, ubicata nel rietino, sarà divisa in tre spazi: nel corpo centrale dimorerà Paolo, nelle ali laterali si accaseranno le pretendenti". In un'ala della villa, Paolo potrà recarsi per conoscere meglio Angela mentre, dall'altra parte, soggiornerà Marianna. Entrambe le corteggiatrici potranno seguire attentamente cosa farà il tronista con la rivale ma... fino ad un certo punto. Se, infatti, la corteggiatrice spiata vorrà deciderlo, potrà oscurare la visione all'altra, impedendole cos', di fatto, di sapere con precisione cosa sia accaduto nel lasso di tempo trascorso in coppia.

