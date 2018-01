Pomeriggio 5/ Ospiti e anticipazioni 26 gennaio: la dottoressa Dvora Ancona nello studio di Barbata D'Urso

La dottoresa Dvora Ancona, ospiti vip e lo speciale sull'Isola dei Famosi 2018. Cosa ci aspetta dalla puntata di Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso del 25 gennaio? Ecco i dettagli sulla diretta

26 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D'Urso (Facebook)

Nuovo appuntamento alle 17.10 su Canale 5 con Pomeriggio 5 condotto da Barbara D’Urso. Ieri il programma ha fatto compagnia a 2.097.000 spettatori con il 17.2% nella prima parte, a 2.500.000 (18.1%) nella seconda e a 2.573.000 (16.6%) nella terza di breve durata, confermandosi come sempre uno degli appuntamento più seguiti della giornata. Tra gli ospiti della puntata di oggi, poco prima dell 18.00, ci sarà la dottoressa Dvora Ancona, medico chirurgo specialista in medicina estetico-rigenerativa. La dottoressa ha annunciato, tramite il suo profilo Instagram, che sarà ospite da Barbara D’Urso per parlare dei nuovi trattamenti viso alternativi alle iniezioni di filler e alla chirurgia. Il Nobag è un trattamento con radiofrequenza medico chirurgica per rimuovere la borsa dalle palpebre superiori ed inferiori, mentre il Acebak - sempre con radiofrequenza - serve per eliminare le rughe a marionetta dal volto e delineare i contorni della mandibola.

TUTTO SULL'ISOLA DEI FAMOSI 2018

A fine puntata la conduttrice parlerà con i suoi ospiti degli sviluppi sull'Isola dei Famosi 2018. Sotto i riflettori ci sarà di sicuro Francesco Monte che, sull’Isola del Mejor, nelle ultime ore si è lasciato andare alla malinconia ricordando la sua relazione con Cecilia Rodriguez, conclusasi in modo infelice davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip. A consolare l’ex tronista di Uomini e Donne sono arrivati Marco Ferri e Paola di Benedetto, con cui Francesco sembra avere molto feeling. Sotto i sacchi a pelo Francesco e Paola parlano a lungo e l’ex Madre Natura consiglia al pugliese di pensare al suo privato ma con raziocinio, in modo da non cadere nello sconforto. Ci penserà Paola a far tornare il sorriso a Francesco Monte?

© Riproduzione Riservata.