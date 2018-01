Quarto Grado/ Anticipazioni 26 gennaio: i casi di Noemi Durini e Renata Rapposelli

Quarto Grado, anticipazioni nuova puntata: quali saranno i casi della serata? Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero parleranno di Noemi Durini e Renata Rapposelli.

26 gennaio 2018 Valentina Gambino

Quarto Grado, le anticipazioni

Quarto Grado torna puntualmente nella prima serata di oggi, venerdì 26 gennaio. Eccovi di seguito, tutte le anticipazioni del programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con la partecipazione di Alessandra Viero. Quali i casi di questo appuntamento con la trasmissione che si occupa di cronaca nera? Si partirà da Specchia, nella provincia di Lecce. In studio ci saranno gli ultimi aggiornamenti sul caso di Noemi Durini. L'iscrizione nel registro degli indagati (come atto dovuto) dell’amico della vittima Fausto Nicolì è l'ennesimo colpo di scena di un'inchiesta che diventa sempre più macchinosa e complessa. L'interrogatorio di Nicolì, il meccanico 49enne, è atteso a giorni: su quali punti i legali costruiranno la sua difesa? Lucio lo aveva accusato in una lettera inviata agli inquirenti del delitto della fidanzatina 17enne. Di seguito, il programma a cura di Siria Magri proporrà nuovi approfondimenti sul delitto della pittrice Renata Rapposelli, ritrovata senza vita a Tolentino (Macerata) a distanza di un mese dalla sua scomparsa.

Quarto Grado, le anticipazioni della puntata di oggi

Continua incessantemente, il lavoro degli inquirenti sul misterioso caso di Renata Rapposelli e al momento, le indagini si concentrerebbero in particolare sulle registrazioni delle telecamere lungo la Statale 16. Quarto Grado, durante l’ultima puntata andata in onda lo scorso venerdì sera, aveva riportato la notizia secondo la quale sarebbe stata ripresa un'auto simile a quella dei Santoleri, l'ex marito e il figlio di Renata indagati per l'omicidio. Gli orari relativi agli spostamenti in automobile, non coinciderebbero con la loro versione dei fatti. La verità quindi, si nasconde dietro quelle immagini oppure no? Per le segnalazioni da parte degli spettatori, potete contattare il centralone e l'account di Facebook Messenger della trasmissione. Ecco a seguire, tutti i riferimenti social:

FACEBOOK e MESSENGER: profilo Quarto Grado, https://www.facebook.com/quartogrado;

TWITTER: profilo @quartogrado, https://twitter.com/quartogrado; per commentare la puntata in diretta, per opinioni e domande dei quartograders usare l'hashtag #quartogrado;

INSTAGRAM: profilo @quartogradotv https://www.instagram.com/quartogradotv;

MAIL: quartogrado@mediaset.it;

CENTRALONE: 02/30309010.

© Riproduzione Riservata.