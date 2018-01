SANREMO 2018/ Al via il Primafestival con Sergio Assisi e Melissa Greta Marchetto

Sanremo 2018, oggi venerdì 26 gennaio, su Raiuno, parte il Primafestival con Sergio Assisi e Melissa Greta Marchetto. Tutti gli ospiti confermati finora.

26 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Sanremo 2018

Il countdown per il Festival di Sanremo 2018 comincia ufficialmente oggi, venerdì 26 gennaio. Alle 20.35, su Raiuno, Sergio Assisi e Melissa Greta Marchetto condurranno il notiziario flash del Festival di Sanremo 2018, il Primafestival. Ogni giorno, i due conduttori racconteranno retroscena, news, indiscrezioni e anche gossip non solo sui cantanti in gara, ma anche su Claudio Baglioni, Michelle Hunziker, Pierfrancesco Favino e tutti gli ospiti che arriveranno sul palco del Teatro Ariston per il grande evento musicale. Un appuntamento che accompagnerà i telespettatori di Raiuno verso il Festival che, con la direzione artistica di Baglioni, presenterà numerose novità come l’addio all’eliminazione e la sostituzione della serata delle cover con quella dei duetti durante la quale, i 20 big (Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Nina Zilli, The Kolors, Diodato con Roy Paci, Mario Biondi, Luca Barbarossa, Lo Stato Sociale, Annalisa, Giovanni Caccamo, Enzo Avitabile con Peppe Servillo, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Renzo Rubino, Noemi, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Le Vibrazioni, Ron, Max Gazzè, i Decibel, Red Canzian ed Elio e le Storie Tese) si esibiranno sulle note della loro canzone in gara insieme ad alcuni ospiti. La macchina del Festival, dunque, è ormai in fermento.

LE PROVE DEI CANTANTI E GLI OSPITI

In attesa che si apra il sipario sul palco del Teatro Ariston, tutti i cantanti in gara stanno provando insieme all’orchestra. Come ogni anno, anche al Festival di Sanremo 2018, tutti gli artisti canteranno dal vivo e, questi giorni, sono fondamentali per trovare l’intesa con l’orchestra. Nel frattempo, non si fermano i rumors sugli ospiti. Al momento, gli unici confermati sono James Taylor e Sting che duetterà con Shaggy sul brano "Don't Make Me Wait", tratto dall'album collaborativo "44/876", Biagio Antonacci e Laura Pausini che, secondo Tv Sorrisi e Canzoni dovrebbe duettare con Claudio Baglioni durante la prima serata. Restano ancora top secret, invece, gli altri ospiti anche se i nomi caldi sono quelli di Nek, Francesco Renga e Max Pezzali impegnati in tour, Renato Zero, Gianni Morandi, ma anche Fedez e J-Ax che potrebbero attirare particolarmente i giovani.

