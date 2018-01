SOLEIL SORGÈ/ Felice al fianco dell'attuale compagno Marco Cartasegna, ma su Luca Onestini... (Uomini e donne)

Soleil Sorgè, intervistata dal settimanale Spy, parla del suo rapporto con l'attuale compagno Marco Cartasegna lanciando anche qualche frecciatina a Luca Onestini.

26 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Soleil Sorgè

Dopo un periodo nel quale è stata assente da salotti vari e tabloid, Soleil Sorgè è tornata ad esprimersi pubblicamente, parlando della sua felicità al fianco del nuovo compagno Marco Cartasegna e lanciando qualche frecciatina al suo ex Luca Onestini. È il settimanale Spy ad intervistare l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, alla quale ha chiesto ulteriori dettagli sulla sua storia d'amore con l'ex tronista che è già diventata ufficiale grazie alle presentazioni in famiglia: "non era la prima volta che mamma incontrava Marco, lei l'aveva già conosciuto… Mamma è una persona con cui condivido tutto, lei era stata la prima a conoscerlo, forse anche prima di tutte le mie amiche…". E a quanto pare, alla mamma piace il nuovo amore di Soleil: "fanno comunella contro di me, vanno più d’accordo loro due di me e lui".

Soleil Sorgè: il nuovo amore e l'esperienza a Uomini e donne

Soleil Sorgè procede l'intervista a Spy, raccontando di non essere pentita dell'esperienza fatta a Uomini e donne, che le ha permesso di crescere dal punto di vista personale, confrontandosi prima di tutto con se stessa: "Si racconta molto di te e se sono riuscita a trarre fuori così tante cose da me, ebbene gli autori sono pazzeschi. Io penso comunque che questo mi abbia fatto bene dal punto di vista personale. Sembro molto solare ed estroversa, poi quando si tratta delle mie emozioni tendo a sopprimere quindi diciamo che il fatto di dover stare lì riflettere pensare confrontarmi è stata una vera e propria terapia". E non può mancare il riferimento a quanto accaduto con Luca Onestini, da lei lasciato in diretta con una lettera inviata al Grande Fratello Vip 2. Soleil Sorgè spera che lui riesca a trovare la felicità in amore: "Io spero che possa essere felice, spero che possa vivere pienamente la sua storia, noi non abbiamo avuto né modo e, forse, neanche voglia di viverla appieno".

