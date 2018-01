STRISCIA LA NOTIZIA/ Il pubblico del tg satirico si stringe attorno a Ezio Greggio

Striscia la notizia torna questa sera, venerdì 26 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Al timone del tg satirico ci saranno Michelle Hunziker e Gerry Scotti. In studio le veline.

26 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Questa sera, venerdì 24 gennaio, alle 20.40 su Canale 5 si rinnova il consueto appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci giunto al suo trentesimo anno di messa in onda. Ieri sera il programma condotto da Michelle Hunizker e Gerry Scotti ha registrato una media di 5.317.000 spettatori con uno share del 19.6%. Un ottimo risultato per lo storico programma di casa Mediaset che però - ancora una volta - non è riuscito a superare gli ascolti registrati da “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” su Rai 1: 5.600.000 spettatori con il 20.7% di share. Tra i servizi più seguiti della puntata la consegna del tapiro d’oro a Carlo Tavecchio, perché dopo essere stato costretto a dimettersi da presidente della FIGC ora potrebbe essere eletto alla presidenza della Lega Serie A. Il tapiro è però rimasto nelle mani di Valerio Staffelli. Come sempre, stasera nello studio di Canale 5 ritroveremo anche le veline Shaila Gatta e Mikaele Neaze Silva, che saranno affiancata dal gabibbo sulle note della sigla finale.

IL LUTTO DI EZIO GREGGIO

Ieri sera al termine della puntata di Striscia la notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno confermato la scomparsa di Nereo Greggio, padre di Ezio, porgendo in le condoglianze all’amico e collega. La Hunziker ha poi lasciato il video in cui Ezio Greggio spiegava perché spesso concludeva le puntate dicendo “Ciao Nereus”. La puntata di Striscia si è conclusa, senza il solito stacchetto e senza jingle, con i due conduttori e le veline che salutavano il papà di Ezio con un semplice ma sento “Ciao Nereo”. Nessuna sigla e stacchetto. Tanti i messaggi di condoglianze apparsi su Twitter per lo sottarco conduttore di Striscia: “Ciao Ezio mi dispiace per il grave lutto che hai subito. Condoglianze per la perdita del tuo papà” e “Mi dispiace per la tua perdita#Condoglianze”, hanno scritto due utenti.

