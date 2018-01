Sanremo 2018 / Duetti della quarta serata: tutti gli ospiti, da Michele Bravi, Skin e Paola Turci

Sanremo 2018, duetti ufficiali della quarta serata di venerdì 9 febbraio, tutti gli ospiti che saliranno sul palcoscenico del Teatro Ariston per cantare con i Big in gara.

26 gennaio 2018 Valentina Gambino

Sanremo 2018, ecco tutti i duetti

Il Festival di Sanremo 2018 sta per diventare una piacevole realtà. Sul palcoscenico del Teatro Ariston, si avvicenderanno i Big della musica insieme alle Nuove Proposte per una gara che – per quanto riguarda i grandi – non prevedrà eliminazioni e filerà liscia fino alla premiazione di sabato sera, con il vincitore assoluto della 68esima edizione. E mentre si punta già alla vittoria per nomi come Ermal Meta in coppia con Fabrizio Moro, c’è stato spazio anche per le prime polemiche, vedi Morgan che ha voluto offendere l’inedito duo sanremese. Tra le altre indiscrezioni che sono arrivate dalla città dei fiori, si è parlato perfino di primi screzi per Michelle Hunziker e Pierfrancesco Savino, in coppia sul palcoscenico della kermesse per condurre al fianco di Claudio Baglioni, anche direttore artistico del programma. In attesa del debutto, alla conduttrice svizzera ultimamente non sta andando molto bene, anche per via delle polemiche sollevate da alcuni giorni da parte della blogger Selvaggia Lucarelli che sta conducendo una indagine per Il Fatto Quotidiano con protagonista “Doppia difesa”, l’associazione che combatte contro la violenza sulle donne fondata da lei e l’avvocato Giulia Bongiorno.

Sanremo 2018, ecco tutti i duetti di venerdì sera

Ed intanto, proprio nelle ultime ore oltre ad essere stati resi noti tutti gli ospiti italiani e internazionali della kermesse, sono stati diramati anche i duetti ufficiali della quarta serata di venerdì. Eccoli a seguire:

Annalisa canterà con Michele Bravi (“Il mondo prima di te”)

Avitabile e Servillo con Avion Travel e Daby Touré ( “Il coraggio di ogni giorno”)

Decibel con Midge Ure (“Lettera dal Duca”)

Diodato e Roy Paci con Ghemon (“Adesso”)

Elio e le Storie Tese con Neri per Caso (“Arrivedorci”)

Ermal Meta e Fabrizio Moro con Simone Cristicchi (“Non mi avete fatto niente”)

Giovanni Caccamo con Arisa (“Eterno”)

Le Vibrazioni con Skin (“Così sbagliato”)

Lo Stato Sociale con Piccolo Coro dell’Antoniano e Paolo Rossi (“Una vita in vacanza”)

Luca Barbarossa con Anna Foglietta (“Passame er sale”)

Mario Biondi con Ana Carolina e Daniel Jobim (“Rivederti”)

Max Gazzè con Rita Marcotulli e Roberto Gatto (“La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”)

Nina Zilli con Sergio Cammariere (“Senza appartenere”)

Noemi con Paola Turci (“Non smettere mai di cercarmi”)

Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico con Alessandro Preziosi (“Imparare ad amarsi”)

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri (“Il segreto del tempo”)

Red Canzian con Marco Masini (“Ognuno ha il suo racconto”)

Renzo Rubino con Serena Rossi (“Custodire”)

Ron con Alice (“Almeno pensami”)

The Kolors con Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti (“Frida (Mai, Mai, Mai)”).

© Riproduzione Riservata.