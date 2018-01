Seth Colin Porges / Video, un vero talento con le immagini ospite a Superbrain

Seth Colin Porges sarà l'ospite che questa sera si metterà alla prova a Superbrain. Originario di New York, la sua abilità consiste nel visualizzare due immagini e captare...

26 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Seth Colin Porges (Facebook)

Anche questa sera le menti più geniali del pianeta si incontreranno su Rai Uno, dove andrà in onda il terzo appuntamento di Superbrain. In questa serata Paola Perego avrà la possibilità di accogliere in studio un nuovo "super ospite", Seth Colin Porges, che metterà a disposizione il suo talento in una performance che sarà al di fuori dalla competizione della puntata. Porges, infatti, ha scoperto di avere un'abilità fuori dal comune, che gli consente di visualizzare una serie di immagini e individuare, dopo attenta analisi, anche la più piccola differenza che intercorre fra esse. Seth Colin Porges è un giornalista molto conosciuto negli Stati Uniti, dove è apparso diverse volte in programmi di informazione sui canali History, National Geographic, Discovery e Travel. Figlio di due neuroscienziati, ha partecipato come opinionista a numerosi show per le reti Cnbc, MsnBc, Fox News e Fox business, ma in passato è apparso anche in alcuni documentari sul web. A questo link è possibile visualizzare una delle sue performance.

LA CARRIERA TELEVISIVA

Sarà Seth Colin Porges l'ospite internazionale che questa sera si metterà alla prova nel corso della nuova puntata di Superbrain. Porges è uno scrittore, editore e produttore statunitense che vive a New York, dove esercita anche la professione di giornalista. Dal 2014 a oggi ha realizzato numerosi programmi televisivi a tema scienza e viaggi, ma in qualità di esperto di tecnologia appare quotidianamente in un programma di news. Così come si legge sul suo sito ufficiale, Sethporges.it, le sue prime apparizioni televisive avvengono ne 2008 su un canale di scienza, mentre risalgono rispettivamente al 2014 e al 2017 le sue ospitate a "Brain Games" su National Geographic e a "Superbrain", sul canale Fox. Attualmente scrive di tecnologia per diverse riviste, fra le quali ricordiamo Forbes, Entrepreneur e Bloomberg News, dove ha una rubrica tutta sua, ma allo stesso tempo si occupa di progetti legati alle neuroscienze per leggere le emozioni e i conseguenti costrutti.

© Riproduzione Riservata.