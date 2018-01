Song'e Napule/ Su Rai Movie il film con Giampaolo Morelli (oggi, 26 gennaio 2018)

Song'e Napule, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 26 gennaio 2018. Nel cast: Giampaolo Morelli e Serena Rossi, alla regia Manetti Bros. La trama del film nel dettaglio.

26 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST GIAMPAOLO MORELLI

Il film Song'e Napule va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 23.00. Una pellicola realizzata nel 2013 e che vede alla regia la coppia di registi romani noti come i Manetti Bros. Si tratta di Marco e Antonio Manetti, due fratelli romani nati degli anni 70 che negli ultimi anni hanno dato vita a numerose pellicole cinematografiche di forte impatto sociale oltre che di successo. Nel 2017 è stato distribuito al cinema il loro ultimo film dal titolo Ammore e malavita, che vede protagonisti gli attori Giampaolo Morelli e Serena Rossi, presenti anche in Song e Napule nei panni di Lollo Love e Marianna. Il resto del cast è poi composto da Alessandro Roja, Paolo Sassanelli, Carlo Buccirosso, Peppe Servillo e Antonio Pennarella. Ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica che ha premiato il film con diversi premi cinematografici e nomination prestigiose ai David di Donatello e ai Nastri d'argento. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SONG'E NAPULE, LA TRAMA DEL FILM

Paco è un giovane neolaureato al Conservatorio di Napoli. La sua unica qualità, è quella di saper suonare in maniera magistrale il pianoforte ma sua madre è più che mai decisa a trovare a suo figlio un lavoro statale. E così, grazie alla raccomandazione di un noto politico locale, Paco viene assunto come guardiano del deposito merci sequestrate. Un giorno, mentre è intento a suonare un pianoforte confiscato in una villa criminale, Paco viene assoldato dal commissario Cammarota per prendere parte ad un'operazione di polizia molto delicata. Paco, dovrà infatti infiltrarsi nella band di Lollo Love, noto cantante neo melodico che si esibirà durante la festa nuziale di un importante boss locale a cui presenzierà Ciro Serracane, uno dei latitanti più pericolosi in circolazione. E così, senza grandi difficoltà, Paco si ritrova a vestire i panni di Pino Dinamite. Dopo i primi momenti di titubanza, il giovane finirà per affezionarsi a Lollo e per innamorarsi di sua sorella Marianna. Ma il giorno del grande evento, l'operazione non andrà come previsto.

