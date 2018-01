Stefano De Martino/ È amore con Gilda Ambrosio? "No, non sono innamorato", e su Maria De Filippi...

Stefano De Martino, l'inviato de L'Isola dei Famosi 2018 sta con Gilda Ambrosio? Lui svela in un'intervista rilasciata a Oggi: "No, non sono innamorato, nessuna scossa al momento".

26 gennaio 2018 Anna Montesano

Stefano De Martino parla di suo figlio Santiago, delle opportunità della vita e di amore nell'intervista rilasciata al settimanale Oggi. Bellissime le parole per suo figlio, il grande amore della sua vita: “Santiago ha capovolto ogni mia prospettiva, ha cambiato tutte le mie priorità… Lui è il mio carburante e ogni cosa che faccio, la faccio con una motivazione in più, e quando intraprendo un progetto, ora sento di farlo anche per lui” ha aggiunto ancora, sottolineando un legame fortissimo con un bimbo che - dice - “è super sensibile, comprensivo, attento. A volte mi sembra più grande dell’età che ha, al punto che spesso trovo rifugio in lui… perché quando passiamo il tempo insieme io mi rassereno.“ A supportarlo molto nella scelta di intraprendere questa avventura come inviato de L'Isola dei Famosi è stata anche la sua "mamma televisiva", Maria De Filippi.

STEFANO DE MARTINO: "AL MOMENTO NESSUNA SCOSSA IN AMORE"

“Maria mi ha supportato, le devo dire grazie perché è stata lei a darmi delle vere opportunità. - dichiara a Oggi Stefano De Martino, che aggiunge - Se non fosse stato per lei tutto questo non sarebbe mai iniziato. Faccio il possibile per meritarmi la sua stima”. Ecco poi uno dei temi più caldi: l'amore. Stefano è innamorato o no in questo momento e, quindi, c'è davvero una storia in atto con Gilda Ambrosio? “No non sono innamorato, ma se lo fossi avrei fatto di tutto per portarmi dietro chi amo. Sarei comunque partito, ci sono cose che devono continuare a prescindere da quello che si prova. - racconta De Martino - I progetti sono importanti per il proprio benessere, senza è impossibile stare bene con sè stessi. L'amore travolge. non è una scelta ma qualcosa che subiamo. Ci si racconta che con l’età si diventa più razionali, ma devi sentire la scossa. Nessuna scossa al momento”. Parole di smentita, quindi, quelle del ballerino che sembrano tuttavia cozzare con gli ultimi gesti social verso Gilda.

