Superbrain/ Anticipazioni terza puntata: Antonella Clerici, Marco Liorni e Salvatore Esposito in giuria

Superbrain, anticipazioni terza puntata: insieme a Paola Perego anche la giuria formata questa sera da Antonella Clerici, Marco Liorni e Salvatore Esposito, chi avrà la meglio?

26 gennaio 2018 Valentina Gambino

Superbrain

Questa sera, sulla rete ammiraglia di Casa Rai, torna puntuale il terzo appuntamento con "Superbrain – Le Supermenti", il talent show dedicato alle grandi capacità della mente umana condotto da Paola Perego, in onda stasera, venerdì 26 gennaio a partire dalle 21:25 e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Quali le anticipazioni e gli ospiti speciali nella nuova puntata? Scopriamolo immediatamente. Protagoniste assolute, come sempre, “cinque supermenti” che gareggeranno tra loro e si sottoporranno al giudizio del pubblico in studio e della giuria che questa settimana sarà composta da Antonella Clerici (ieri sera presente anche sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, intervistata da Maurizio Costanzo nel corso de L’Intervista), Marco Liorni e Salvatore Esposito. Ospite della serata, anche in questa terza puntata, Dario Bandiera con le sue divertenti gag che cercherà di stemperare l’ansia della sfida tra concorrenti.

Superbrain, anticipazioni terza puntata

Le capacità mentali insolite di queste persone, dotate di un talento per i numeri, la memoria, o di un senso particolarmente sviluppato, unite alla creatività e alla fantasia, daranno vita ancora una volta ad uno spettacolo davvero emozionante, che prenderà vita attimo dopo attimo e formerà uno show inedito, divertente e soprattutto emozionante. Ottimo l’esordio e ancor meglio la seconda puntata che ha perfino battuto – in termini di ascolti – il secondo appuntamento con Immaturi – La serie, andato invece in onda su Canale 5. Al termine della terza serata con Superbrain, i celebri protagonisti della giuria presente in studio, daranno un voto alle singole esibizioni e questi verranno sommati ad i risultati ottenuti dal pubblico. La somma di tutti i voti decreterà il vincitore assoluto della puntata che si aggiudicherà un premio di 20.000 euro. Anche in questo terzo appuntamento ci sarà un ospite internazionale che si esibirà fuori gara: Seth Colin Porges, giornalista americano con un’abilità singolare nell’identificare le differenze tra diverse immagini.

© Riproduzione Riservata.