THE CHRONICLES OF RIDDICK/ Su Italia 1 il film con Vin Diesel (oggi, 26 gennaio 2018)

The Chronicles of Riddick, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 26 gennaio 2018. Nel cast: Vin Diesel e Alexa Davalos, alla regia David Twohy. La trama del film nel dettaglio.

26 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

NEL CAST VIN DIESEL

Il film The Chronicles of Riddick va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 23.35. Una pellicola d'azione e fantascienza che vede protagonista l'attore statunitense Vin Diesel ed è stata diretta nel 2004 da David Twohy che si è occupato anche della regia del primo capitolo della trilogia che ruota attorno al personaggio di Riddick, Pitch Black. Oltre a Vin Diesel, che veste i panni del protagonista il cast è composto da Alexa Davalos, Keith David, Judi Dench e Colm Feore. Alexa Davalos, Kira in The Chronicles of Riddick, è un'attrice americana di origine francese apparsa in Feast of Love, The Mist, Defiance - I giorni del coraggio e Scontro tra titani. Ha inoltre presto parte a diversi episodi di serie televisive come Mob City e L'uomo nell'alto castello. Le musiche di The Chronicles of Riddick sono state curate da Graeme Revell, noto compositore di origini neozelandesi. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE CHRONICLES OF RIDDICK, LA TRAMA DEL FILM

Richard Riddick si ritrova su un pianeta ostile e sconosciuto. Dopo aver sgominato un gruppo di merc, assume il controllo della loro navicella e raggiunge Helion Prime, su cui vige una taglia per la sua cattura. Una volta giunto sul pianeta, viene a conoscenza di importanti informazioni circa il suo misterioso passato. Riddick è infatti l'ultimo esemplare di furyano, una razza aliena sterminata diverso tempo prima. Secondo un'antichissima leggenda sarà proprio un combattente furyano a trarre in salvo l'intera razza umana. Riddick si prepara così ad fronteggiare l'avanzata dei cosiddetti Necromonger, un'armata di combattenti comandata da Lord Marshal. I Necromanger invadono, poco dopo, Helion Prime e uccidono l'Iman. Riddick interviene eliminando l'esecutore materiale dell'omicidio ed attirando su di se l'attenzione di Lord Marshal. Quest'ultimo ordina ai suoi uomini di catturarlo e sottoporlo ad accurate indagini per comprenderne la provenienza.

