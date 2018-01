UNA NOTTE AL MUSEO/ Su Rai Movie il film con Ben Stiller (oggi, 26 gennaio 2018)

Una notte al museo, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 26 gennaio 2018. Nel cast: Ben Stiller e Carla Cugino, alla regia Shawn Levy. La trama del film nel dettaglio.

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST BEN STILLER

Il film Una notte al museo va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola che è stata prodotta negli Stati Uniti d'America nel 2006 ed è ascrivibile alle commedie a sfondo fantastico. La direzione del film è stata affidata al bravo Shawn Levy, professionista che si è basato su un soggetto scritto da Ben Garant. Il film gode della partecipazione di Ben Stiller nel ruolo di protagonista, interessante anche la partecipazione di Carla Cugino che ricopre il ruolo di Rebecca. Una notte al museo è già stato programmato diverse volte sui canali italiani ottenendo sempre un ottimo successo in termine di audience, esso, andrà nuovamente in onda questa sera su Rai Movie, il canale del servizio pubblico dedicato al grande cinema. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

UNA NOTTE AL MUSEO, LA TRAMA DEL FILM

Il film si incentra sulla vicenda che un guardiano notturno, Larry, si ritrova a vivere durante il suo primo giorno di lavoro. Il giovane non abituato a lavorare di notte si addormenta, al suo risveglio vede che il pezzo più importante del museo dove lavora è scomparso, ovvero, lo scheletro di un tirannosauro rex. Larry telefona immediatamente al suo supervisore Cecil, sentendosi rispondere di non preoccuparsi visto che gli animali e le statue del museo sono soggetto un fantascientifico quanto inspiegabile risveglio notturno. Cecil era infatti al corrente di quanto avveniva durante la notte nel museo, anzi aveva sfruttato questa peculiarità per sottrarre un importante tavoletta nota come la tavola magica. Toccherà al neoassunto cercare di interrompere i giochi sporchi dei guardiani, per sua fortuna egli troverà l'aiuto delle magiche creature che ogni notte prendono vita in uno dei musei più fantascientifici della storia moderna. Oltre gli animali animati Larry troverà anche l'aiuto di Rebecca, una bella guida del museo appassionata di storia naturale. La donna, pragmatica e decisa, sembra essere l'alter-ego di Larry, un uomo sognatore è sempre in bolletta, insieme riusciranno a salvare il museo è forse a trovare finanche l'amore.

