UNA VITA / Pablo fugge dal carcere per evitare la condanna a morte? (Anticipazioni 26 gennaio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 26 gennaio: Pablo fugge dal cercere grazie all'aiuto di Mauro? Dopo la testimonianza di Beltran, il marito di Leonor rischia la condanna a morte.

26 gennaio 2018 Redazione

Una Vita

Va in onda oggi l'ultima puntata settimanale di Una Vita: come accaduto anche la scorsa settimana, infatti, la telenovela spagnola domani non troverà spazio nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, sostituita da Amici di Maria De Filippi. Quello odierno sarà un appuntamento caratterizzato dalla tristezza per le sorti di Pablo: dopo la testimonianza di Beltran, pagato profumatamente da Ursula, per il giovane le speranze di salvezza saranno pochissime. La condanna a morte o l'ergastolo sembreranno inevitabili e i primi a rendersene conto saranno lui e Leonor, alle prese con un commovente incontro in carcere. La coppia si sentirà perduta davanti a tale triste destine, ma Mauro sarà di parere contrario. Dopo avere assistito ad un loro disperato abbraccio in commissariato, l'agente avrà un'idea, unica possibilità per evitare il peggio: certo dell'innocenza del ragazzo, si commuoverò e proporrà alla coppia di fuggire insieme. Sarà lui stesso a fare in modo che Pablo esca indisturbato di prigione, iniziando una nuova vita altrove insieme alla moglie.

Una Vita: Cayetana rivede le amiche ma...

Insieme alle vicende relative a Pablo e al suo disperato tentativo di evitare la condanna a morte, nella puntata di Una Vita di oggi si tornerà a parlare di Cayetana e della sua pazzia. Su consiglio di Susana, la dark lady inviterà a cena le vicine di casa per cercare di riprendere in mano le redini della sua vita. Ma ben presto le altre donne di Acacias 38 saranno costretti a rendere conto di come le cose non stiano andando per il verso giusto: dopo un inizio promettente, infatti, tutte capiranno come Cayetana sia cambiata e abbia completamente perso l'uso della ragione. Nell'episodio odierno della telenovela spagnola, si tornerà a parlare di Martin, il nuovo maggiordomo della famiglia Valverde interpretato da Jordi Coll. Il giovane entrerà presto in competizione con Servante, accusandolo di avere rubato le maracas e una mappa di proprietà del colonnello Arturo Valverde.

