Un posto al sole/ Anita Falco concede una possibilità a Vittorio? (Anticipazioni 26 gennaio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 26 gennaio: Anita Falco concede una seconda possibilità a Vittorio? Luca non ne è affatto felice e la mette in guardia...

26 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Si conclude oggi una settimana di Un posto al sole estremamente ricca di colpi di scena. Le emozioni non sono mancate nel ritorno in libertà di Bianca, che ha potuto riabbracciare la propria famiglia, unita come non mai per il bene comune. Franco, dopo avere accompagnato la figlia dalla madre, ha comunque proseguito la ricerca di Salvo, nel disperato tentativo di consegnarlo alla polizia e recuperare il riscatto pagato poco prima. E la situazione ieri è sfuggita di mano, con le ben note conseguenze del caso: sarà proprio questo il punto di partenza dell'appuntamento odierno nel quale le sorti di Salvo saranno appese ad un filo. Il primo a rendersene conto sarà proprio Gaetano, più che mai irrequieto in attesa che le condizioni di salute di suo figlio migliorino. Nel frattempo Franco, che si è comportato da vero eroe in questa complessa vicenda, avrà modo di rivedere Luisa: mostrerà ancora interesse nei suoi confronti o deciderà di riprovarci con Angela, con la quale si è riavvicinato nelle disperate giornate del sequestro?

Un posto al sole: Anita Falco sempre più vicina a Vittorio

Nell'episodio di Un posto al sole di questa sera si tornerà a parlare dell'avvicinamento sempre più evidente tra Vittorio e Anita. Il figlio di Guido faticherà a nascondere un certo interesse verso la ragazza e le proporrà un lavoro al Vulcano. Tale possibilità non verrà sottovalutata dalla Falco che deciderà di confrontarsi con Luca in merito alla nuova amicizia con Vittorio. Ma Grimaldi, che negli ultimi giorni è riuscito parzialmente a redimersi grazie all'aiuto dato a Franco, continuerà ad essere fermo nelle sue precedenti intenzioni: Anita farà bene a restare in guardia con Vittorio che non è affatto il ragazzo affidabile che lei pensa. La giovane si troverà quindi confusa e indecisa sulla scelta giusta da prendere: di chi si fiderà? Darà una possibilità a Vittorio, nonostante i suoi trascorsi con Luca?

