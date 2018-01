Uomini e Donne/ Anticipazioni, Anna Tedesco perdona Giorgio: scoppia il gossip e... i sospetti! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Tra Anna Tedesco e Giorgio Manetti è tornato tutto come prima ma in studio e sul web scoppiano i sospetti: "Stanno insieme davvero!"

26 gennaio 2018 Anna Montesano

Anna Tedesco e Giorgio Manetti, Uomini e donne

Continua a far discutere il rapporto tra Giorgio Manetti e Anna Tedesco nello studio di Uomini e Donne. Chi ha seguito le precedenti puntata di Uomini e Donne sa infatti che la dama è stata fortemente accusata da Gianni Sperti e Gemma Galgani di avere una storia segreta col noto cavaliere, cosa che spiegherebbe il loro rapporto e i frequenti messaggi. Di fronte a tali accuse Anna ha risposto lasciando lo studio per poi tornare poche puntate dopo, dichiarando di aver però chiuso per sempre l'amicizia con Giorgio. Tutto è però cambiato nell'ultima registrazione, quando Anna ha ammesso che tra lei e Giorgio tutto è tornato come prima. Tutto è capitato in occasione del compleanno della mamma, quando lei lo ha chiamato per farle gli auguri. Un a rivelazione che per molti in studio sembra essere la conferma che tra i due ci sia davvero più che un'amicizia.

ANNA E GIORGIO, IL WEB TUONA: "SCENATE ORGANIZZATE!"

Gemma infatti torna a ribadire i suoi sospetti, così come Gianni Sperti. D'altronde, solo poche settimane fa, quando Anna aveva dichiarato in studio di voler chiudere definitivamente con Giorgio, lui aveva detto "Se lo fai però non si torna indietro". È per tali motivazioni che sia Giorgio e soprattutto Anna, tornata sui suoi passi in più di un'occasione, appaiono al pubblico "incoerenti". Sul web infatti non mancano le critiche dei telespettatori del Trono Over di Uomini e Donne: c'è infatti chi parla di "pagliacciata" e chi di "sceneggiate organizzate" che ben poco convincono. C'è comunque da dire che nelle ultime settimane molti sono stati i presunti flirt affibbiati a Giorgio Manetti: prima con Anna Tedesco, poi con Tina Cipollari, entrambi prontamente e più volte smentiti.

