Uomini e Donne/ Anticipazioni, Nilufar e Sara: Lorenzo Riccardi pronto a cambiare idea! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi ha deciso di dichiararsi per Nilufar Addati: una scelta affrettata? Ecco perchè potrebbe cambiare idea.

26 gennaio 2018 Anna Montesano

Lorenzo Riccardi, Uomini e donne

Nell'attesa di una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, che finalmente potrebbe chiarire cosa è accaduto a Paolo Crivellin, i fan del programma si chiedono se la decisione di Lorenzo Riccardi di dichiararsi per Nilufar Addati sia definitiva. Pubblico a casa e presente in studio era infatti più che convinto che Lorenzo scegliesse Sara Affi Fella: troppi gli accesi botta e risposta in studio, le frecciatine reciproche, gli sguardi complici scambiati in studio che avevano convinto tutti del fatto che ci fosse feeling oltre che una forte attrazione. E seppur Lorenzo ha sempre palesato di stare bene anche con Nilufar, con quest'ultima sembrava mancasse quella scintilla che invece c'è sempre stata con Sara. Lo stesso Lorenzo, nel corso dell'ultima registrazione, ha dichiarato di essere sorpreso della sua decisione, ma di aver provato sensazioni più forti con Nilufar nel corso dell'ultima esterna.

UOMINI E DONNE: LORENZO TORNA SUI SUOI PASSI E SCEGLIE SARA?

Ma è davvero questa la sua scelta definitiva? La motivazione data da Lorenzo in studio non è però solo quella "emozionale": il corteggiatore ammette di aver trovato Sara in qualche modo ancora legata all'ex Nicola Panico e quindi non pronta del tutto a buttarsi in un'altra storia. Dichiarazioni che, tuttavia, fanno sospettare che sia stato questo dubbio a far indietreggiare Lorenzo, nonostante l'attrazione molto forte per la Affi Fella. Se così fosse, la decisione di Lorenzo potrebbe però non essere definitiva perchè non dettata da un reale interesse più forte per Nilufar. Che quindi, di fronte a certezze che ora non possiede, Lorenzo possa riconsiderare la sua scelta? In quel caso non mancherebbero per lui forti critiche!

© Riproduzione Riservata.