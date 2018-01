Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over, brutto colpo per Gemma: colpa di Anna e Giorgio! (26 gennaio)

Uomini e Donne, oggi 26 gennaio 2018 in onda il trono over. Nuova sfilata per le dame ma arriva un brutto colpo per Gemma Galgani: Anna Tedesco vince grazie a Giorgio!

26 gennaio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

La settimana di Uomini e Donne si conclude con la terza ed ultima parte del Trono Over. Dopo il ballo romantico conclusosi con un nuovo bacio tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti e la decisione di Ida di chiudere la conoscenza con Sossio Aruta e Angelo per concentrarsi solo su Riccardo, oggi 26 gennaio si riparte dalla sfilata delle dame. Dopo un recap sulla diretta Facebook, che ha visto due storie protagoniste - da una parte troviamo la signora Norma che cerca un’amica di infanzia con il quale non ha mai più avuto contatti; poi c'è Alessandro che offre 35 posti di lavoro per i saloni di parrucchiere “Compagnia degli artisti” e “Team ribelle”- ritroviamo Giorgio Manetti che ha incontrato ancora Maria Gabriella ma purtroppo non sembra che tra i due sia scattata la tanto famosa chimica, così la conoscenza si conclude qui.

UOMINI E DONNE: SFILATA SUL TEMA "L'AMORE ALLA MIA ETÀ"

È poi finalmente tempo per un momento tanto amato dal pubblico del trono over: la sfilata! Il tema di oggi è “L’amore alla mia età” ma prima di iniziare, Anna Tedesco lancia una sfida di eleganza a Ida. Si apre la classica sfilata e la prima a mostrarsi sulla passerella è Gemma che sfila con una sottoveste e un cardigan bianco latte. Segue Valentina con un abito lungo di pizzo nero. Continua Grazia che ha deciso di non rivolgersi ad Anahi e sfila con sicurezza. Rita fa da sola e Anahi la promuove a pieni voti. Tocca allora ad Anna, che ha vinto contro Ida, e Giorgio Manetti le dà un bel 8 che fa discutere. Alla fine, fatti i conti, è proprio la Tedesco la vincitrice della sfilata!

