Vincitore Junior Bake Off Italia 2018/ Favoriti Massimo e Alessandro?

Questa sera, venerdì 26 gennaio 2018, su Real Time andrà in onda la finale della terza edizione di Junior Bake Off Italia. I finalisti sono Sara, Chiara, Massimo e Alessandro.

26 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Junior Bake Off Italia

Questa sera, venerdì 26 gennaio 2018, su Real Time andrà in onda la finale della terza edizione di Junior Bake Off Italia in cui scopriremo chi sarà il giovane vincitore. Sono rimasti in 4 a contendersi il titolo di miglior mini-pasticciere: Sara, Chiara, Massimo e Alessandro. La prima edizione di Junior Bake Off è stata vinta da Roberta Cannavò che, oltre al titolo di miglior piccolo pasticciere d’Italia, aveva vinto una casacca da pasticciere messa in palio dal Boss delle torte in persona, Buddy Valastro. Roberta aveva ricevuto inoltre un biglietto aereo per New York, per volare da Buddy e farsi autografare il regalo. La seconda stagione, invece, è stata vinta dal teramano Mattia Di Marcantonio. Il piccolo pasticcere di Teramo si aggiudica così una vacanza di 3 giorni a Gardaland e un viaggio negli Stati Uniti. Chi sarà eletto vincitore questa sera da Clelia D’Onofrio, Ernest Knam e Damiano Carrara?

FAVORITI ALESSANDRO E MASSIMO?

Tra i favoriti sembra esserci Alessandro Iudice. Il ragusano è figlio d’arte: suo padre è il pasticciere Emanuele Iudice, che da anni delizia gli abitanti di Ragusa con le sue dolci creazioni. Oltre allo spiccato accento siciliano, Alessandro si è fatto notare anche per il suo talento: “Sei sempre andato benissimo e io mi aspetto sempre il massimo da te”, gli ha detto in semifinale Ernesr Knam. Massimo Pacelli, 8 anni, prima della semifinale non aveva dormito perché aveva pensato alla mamma e vorrebbe vincere per rendere la famiglia orgogliosa. Nella finale il piccolo aveva fatto ridere il pubblico quando ha “sgridato” Knam: ““Bisogna sempre dirgli cosa fare, mi complifica le cose”. Meno “macchiette” Chiara e Sara, ma comunque sempre molto apprezzate dai giudici.

