AMICI 17/ Anticipazioni e diretta pomeridiano: Vittorio vincerà la sfida? (27 Gennaio 2018)

Amici 17, anticipazioni e diretta: Vittorio Ardovino in sfida, Luca Vismara sempre più in crisi dopo la nuova discussione con Rudy Zerbi. Nuove eliminazioni in arrivo?

27 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17

L’appuntamento con lo speciale del sabato di Amici 17 si rinnova oggi, 27 gennaio. Alle 14.10, rigorosamente in diretta, Maria De Filippi condurrà una nuova puntata del talent show più famoso d’Italia che, in queste settimane, è stato al centro di un’accesa polemica per il festino che ha portato prima alla sospensione di quattro allievi, all’eliminazione del ballerino Nicolas e alla decisione di dare una punizione severa ai ragazzi mandandoli a pulire le strade di Roma. Archiviato il fattaccio, nella scuola di Amici 17, tutti gli allievi sono tornati a studiare canto e ballo. Il serale è sempre più vicino e i professori stanno diventando sempre più esigenti. Non tutti, infatti, riusciranno a conquistare una maglia per partecipare alla fase più importante del programma e, anche la competizione tra gli stessi allievi, è sempre più agguerrita. Nel nuovo appuntamento con il pomeridiano, prima della sfida a squadre al termine della quale potrebbero esserci nuove eliminazioni, un allievo conoscerà il suo destino.

AMICI 17: LA SFIDA DI VITTORIO

Nello scorso appuntamento con il pomeridiano del sabato di Amici 17, il Biondo, Filippo, Nicolas e Vittorio, espulsi per il festino, hanno sostenuto un esame di riammissione. Il Biondo e Filippo hanno ottenuto dai professori la possibilità di rientrare nella scuola. Nicolas, invece, è stato espulso definitivamente mentre Vittorio, nonostante il parere inizialmente negativo della commissione di danza, nonostante la contrarietà di Alessandra Celentano, ha ottenuto di poter sostenere una sfida con un ballerino esterno per difendere il proprio posto nella scuola. Nella puntata odierna di Amici 17, Vittorio sosterrà la sua sfida che si preannuncia molto difficile. Nel daytime di ieri, Vittorio ha ricevuto la visita sia di Alessandra Celentano che di Garrison. La maestra di danza classica ha ribadito la sua idea non considerandolo all’altezza del livello che c’è nella scuola. Alessandra non ha visto in lui miglioramenti ed è sicura che ci siano ballerini che meritino di più quel banco. Stesso discorso per Garrison che si è detto deluso dalle perfrmances della scorsa settimana. Vittorio, dunque, riuscirà a superare la sfida?

LUCA VISMARA SEMPRE PIU’ IN CRISI

Il cantante Luca Vismara, invece, continua a non vedere la luce in fondo al tunnel. Il cantante si sente appeso ad un filo e, Rudy Zerbi, nel corso delle ultime lezioni, ha ribadito di non considerarlo adatto alla scuola di Amici 17. Dopo una nuova lezione con Luca, Zerbi ha ribadito la sua idea sul talento di Luca: “Hai questa vocina che è peggiorata invece di migliorare, dal mio punto di vista. Io ti chiedo di essere un cantante, e per farlo devi comunicare delle emozioni. A me non piace come canti. Le mie critiche ti fanno sentire vittima. Ti ho chiesto di dimostrarmi dei cambiamenti, tu hai detto che li stai facendo, ma io francamente, non li vedo. Tu stai occupando un posto all’interno della scuola di Amici abusivamente, non facendo nessun passo avanti. Non ne hai fatto nessuno. Non cambierò mai idea su di te”. Di fronte alle dure parole dell’insegnante, Luca ha reagito così: “A me non interessa piacere a lui. Non c’è confronto, e nemmeno lo voglio”. Cosa succederà, dunque? La commissione di canto chiederà di esaminare Luca? La permanenza del cantante nella scuola è davvero in bilico.

