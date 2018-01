BEAUTIFUL / Katie uccide Quinn? Ecco la sua reazione al licenziamento (anticipazioni 27 gennaio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 27 gennaio: Katie è furiosa dopo il licenziamento dalla Forrester Creations e agisce nel peggiore dei modi contro Quinn.

27 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Beautiful torna su Canale 5 anche questo pomeriggio alle ore 13:40, appena prima dell'appuntamento con Amici di Maria De Filippi. Si ripartirà dalle minacce di Katie a Quinn e Ridge: se non le garantiranno il posto alla Forrester Creations come lei desidera, il segreto sul loro flirt clandestino verrà rivelato ad Eric. Ma la situazione potrebbe sfuggire di mano agli interessati a questa vicenda, proprio quando il patriarca si renderà conto dell'inadeguatezza della sua vicina di casa. È stato lui a volerla al fianco di Quinn nella linea di gioielli ma è impossibile negare che le creazioni della Logan non sono affatto all'altezza della fama dell'azienda di famiglia. Per questo, si renderà conto che Katie non potrà a lavorare alla Forrester e chiederà a Quinn di provvedere al suo licenziamento. Sarà una richiesta che manderà in ansia la donna: se verrà licenziata, infatti, Katie potrebbe confessare il suo grande segreto. E non si sbaglierà: la reazione della donna non si farà attendere...

Beautiful: Katie punta una pistola contro Quinn

Nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio, avrà luogo un pericoloso faccia a faccia tra Quinn e Katie. Dopo essere stata informata del suo licenziamento, la Logan però non correrà subito a spifferare ad Eric quanto da lei scoperto. Al contrario, prenderà la pistola di Charlie e la punterà contro la sua vicina di casa, intimandole di cambiare idea. Sarà un confronto più che spiacevole: Katie avrà davvero il coraggio di sparare alla Fuller? Mentre alla Forrester Creations si consumerà un possibile dramma, Maya e Rick saranno ancora impegnati nella loro trasferta a Parigi. La coppia resterà più del previsto nella capitale francese ma continuerà ad organizzare i turni per la gestione di Lizzie. Il fatto non piacerà affatto Nicole, desiderosa di restare il più possibile al fianco della bambina che ha messo al mondo, realizzando il suo sogno di maternità...

