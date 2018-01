BELEN RODRIGUEZ / La dichiarazione d'amore ad Andrea Iannone: "Sei speciale in ogni momento"

Belen Rodriguez pubblica una foto insieme al fidanzato Andrea Iannone e gli dedica una romantica dichiarazione d'amore: "Sei speciale in ogni momento" (foto).

27 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Che tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone tutto stia andando per il meglio, è ormai fatto noto: la coppia più chiacchierata dello showbiz italiano ha deciso di prendere casa a Lugano, in Svizzera, luogo stupendo nel quale si trasferirà fra qualche mese (il primo ad abitarvi sarà il pilota e successivamente sarà la volta della fidanzata insieme al figlio Santiago). Le immagini della villa extra lusso nei pressi del lago di Lugano sono state immortalate nel settimanale Chi, seguite da conferme e dichiarazioni dei due diretti interessati. Ma la coppia, che in passato preferiva stare lontana dalle riviste e dai social network, negli ultimi giorni non si nasconde più, riprendendo a pubblicare immagini insieme nei vari profili Instagram. Dopo avere visto Andrea Iannone caricare sulla moto la sua bella fidanzata per un giretto di svago, è la volta della showgirl argentina che mostra una splendida foto dalle Dolomiti (clicca qui per vedere la foto).

Belen Rodriguez e la dichiarazione ad Andrea Iannone

Belen Rodriguez si mostra insieme ad Andrea Iannone in un panorama da sogno, sopra un ponticello nei pressi di Cortina d'Ampezzo (località nella quale ha trascorso qualche giorno con figlio e fidanzato, come immortalato sulle pagine di Chi). Nella foto in questione, bacia il pilota della Suzuki e precisa: "In alto le mani!!! tu @andreaiannone sei speciale in ogni momento...". Parole che confermano come tutto stia andando per il meglio per la coppia, che sarà presto ospite insieme anche a C'è posta per te. Nel frattempo la modella argentina è impegnata nel lancio della collezione 2018 della linea di costumi Me Fui, insieme alla sorella Cecilia, oltre che di una nuova linea di jeans. Alla stazione Bullona di Milano, ha infatti presentato la capsule collection del brand Revise Concept con modelli da lei stessa disegnati e molto presto in commercio negli store del marchio e online.

© Riproduzione Riservata.