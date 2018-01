BRUNO BARBIERI/ "Cracco? Se ti tolgono una stella Michelin un motivo ci sarà" (Tv Talk)

Bruno Barbieri ha sparato a zero sull'ex collega Carlo Cracco, argomento che approfondirà a Tv Talk, commetando la recente perdita della stella Michelin.

27 gennaio 2018 Francesco Agostini

Bruno Barbieri (web)

Bruno Barbieri è uno dei simboli più importanti di un programma di successo come Masterchef che lo vede tra le proprie fila a partire dalla primissima edizione. Del suo rapporto viscerale con il reality più amato sulla cucina e molto altro parlerà all'interno di TV Talk, un programma televisivo che analizza in maniera accurata il mezzo stesso che gli permette la messa in onda, cioè la televisione. Un pezzo importante della storia di Masterchef è, ad esempio, Carlo Cracco, che in questa edizione però è assente. Bruno Barbieri, intervistato da LetteraDonna.it ha parlato del suo ex compagno di viaggio in termini che non definiremmo proprio lusinghieri: "A Carlo hanno tolto una stella Michelin e quando questo accade un motivo c'è sempre... in questo momento dovrebbe farsi delle serie domande. Un cuoco che si rispetti lavora sodo per ottenere una stella Michelin e sacrifica tutto quanto per avre un risultato del genere. Posso solo immaginare quanto sia complessa la sua situazione ora, al di là delle dichiarazioni di facciata che può fare. Mi dispiace tantissimo per lui, è ovvio."

BRUNO BARBIERI: MASTERCHEF SENZA CARLO CRACCO? È STATA DURA MA...

Stella Michelin o no, Carlo Cracco era comunque un personaggio importante del programma televisivo Masterchef, nonché un punto di riferimento per tutti quanti. Anche per Bruno Barbieri. Ecco infatti cosa ha raccontato il noto cuoco sempre al sito internet Letteradonna.it: "Certamente sostituire Carlo Cracco non è una cosa semplice. Ci abbiamo lavorato insieme sei anni e adesso, improvvisamente, ci mancano le sue stranezze, le sue bizzarrie e il suo modo di affrontare la cucina. Allo stesso tempo però devo dire che Antonia (Klugmann, ndr) lo sta sostituendo al meglio delle sue possibilità. Ci voleva una donna come lei, dura, forte e risoluta. Prendere il posto di Carlo era una cosa che avrebbe spaventato chiunque, ma lei è stata bravissima." Continua Bruno Barbieri: "Con lei la molla è scattata sin da subito, fin dalle prime battute c'era la chimica giusta fra di noi. All'inizio l'abbiamo trattata molto male, ma solo per riuscire a comprendere fino in fondo se poteva entrare pienamente nel meccanismo contorto di Masterchef. Le abbiamo davvero reso la vita difficile e lei ha avuto qualche momento di crisi."

© Riproduzione Riservata.