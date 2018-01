Barbara De Santi/ Uomini e donne, ritirata la patente all’ex dama: “Non fate come me”

Barbara De Santi, ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, condivide, su Instagram, una brutta disavventura: il ritiro della patente. Ed intanto tuona contro Gemma e Giorgio

27 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Barbara De Santi, nuova vita dopo Uomini e Donne

Barbara De Santi, veterana del trono over di Uomini e Donne, fino a qualche anno fa, è stata protagonista di una brutta avventura. L'ex dama del programma pomeridiano di Maria De Filippi, ha condiviso, con i propri follower, su Instagram, gli attimi successivi alla notizia del ritiro della patente: "Ricordate di rinnovare la patente altrimenti ve la ritirano come a me". Il popolare volto televisivo, solo qualche giorno fa, ha annunciato importanti novità che riguardano la sua professione: "Da Uomini e Donne a conduttrice di un programma tutto mio". Sarà, infatti, tra i nuovi volti di Class TV Moda, rete curata da Jo Squillo, è visibile sul canale 180 di Sky con una rubrica sul variegato mondo del fashion. In una recente intervista, rilasciata al settimanale Tutto, dopo settimane di silenzio, la De Santi torna a parlare delle vicende che riguardano Gemma Galgani e Giorgio Manetti. In particolare, il bel fiorentino sarebbe accusato di essere falso, irascibile (sembra pacato ma, lontano dalle telecamere, tirerebbe fuori il suo carattere scontroso) e, per nulla, intenzionato a trovare l'anima gemella: "Cosa fa Giorgio per mantenersi? Che lavoro fa?", interpretando, forse, il pensiero di molti telespettatori italiani. Che la tregua sia ancora molto lontana?

BARBARA DE SANTI CONTRO GEMMA GALGANI

Barbara De Santi, anche al termine della sua partecipazione, ad Uomini e Donne, si è scagliata, a più riprese, contro Gemma Galgani del trono over, che, a distanza di tempo, continua a corteggiare Giorgio Manetti senza, però, essere ricambiata. Ecco la sua opinione sulla spinosa questione dalle pagine del settimanale Tutto: "Per il Manetti sicuramente proverà un'attrazione fisica, ma di certo non è innamorata, altrimenti quel famoso 4 settembre non l'avrebbe mai lasciato". Della stessa opinione, anche, l'acerrima nemica, Tina Cipollari che, dalle pagine del settimanale Vero, tuona contro la donna: "Sono rimasta sconvolta. Ha perso ancora una volta credibilità, io non mi ero sbagliata quando la accusavo di prendere in giro tutti gli altri protagonisti del Trono Over che ha frequentato. Non può aver scoperto da un momento all’altro di provare ancora un sentimento per Giorgio, è evidente che covava da tempo qualcosa dentro sé e non aveva il coraggio di rivelarlo": Tornando a Barbara, invece, solamente un anno fa, sui social, l'ex dama del programma di Maria De Filippi, aveva ribadito le proprie perplessità, sull'autenticità della corteggiatrice torinese: "Ma la Galgani è consapevole delle sue contraddizioni? Non le è mai venuta voglia di chiedere umilmente scusa di tutto ciò che mi ha fatto? Io sono una persona che sa perdonare se vede un sincero pentimento, ma lei è una persona che non sa nemmeno dove stiano di casa umiltà, pentimento e buon cuore".

