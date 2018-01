C’è posta per te/ Ospiti e diretta 27 gennaio: Ilary Blasi, Radja Nainggolan e Alessandro Florenzi in studio

C'è posta per te, anticipazioni e ospiti 27 gennaio terzo appuntamento dello show di Maria De Filippi. Ilary Blasi, Radja Nainggolan e Alessandro Florenzi pr

27 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

C'è posta per te - Maria De Filippi

Oggi, sabato 27 gennaio, alle 21.10 su canale 5, torna l’appuntamento con C’è posta per te. Il programma di Maria De Filippi, giunto alla ventunesima edizione, dopo due sole puntate, ha conquistato milioni di telespettatori portando a casa il 30% di share in entrambi gli appuntamenti. Un successo strepitoso frutto di un grande lavoro di squadra che Vede Maria De Filippi sempre in prima fila. Tutte le storie che vengono raccontate in ogni puntata sono scelte dalla redazione e dalla stessa De Filippi che, prima di decidere se chiamare o meno la persona che ha richiesto l’aiuto di C’è posta per te, verificano che la storia sia autentica e che non ci sia nulla di inventato. Il segreto del successo di C’è posta per te, dunque, è proprio la presenza delle emozioni e dei sentimenti delle persone normali che accettano di condividere con milioni di persone le proprio storie, spesso drammatiche.

C'È POSTA PER TE: IL SEGRETO DI MARIA DE FILIPPI

Dietro lo straordinario successo di C’è posta per te, tuttavia, ci sarebbe un segreto. Durante le registrazioni del programma, Maria De Filippi si affida ad uno strumento, l’applausometro per raccogliere le reazioni del pubblico e capire quali ospiti e quali storie conquistino maggiormente il pubblico per puntare, poi, su storie simili negli appuntamenti successivi. In quest’edizione del programma, gli ospiti che hanno ottenuto più successo sono Gonzalo Higuain che ha fatto una sorpresa ad un ragazzo che aveva perso il fratello, la coppia Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che sono stati i testimoni di una bellissima storia d’amore, Giulia Michelini che ha restituito il successo ad un’intera famiglia dopo la morte della mamma. L’applausometro è stato utilizzato anche nelle edizioni precedenti e tra gli ospiti che sono piaciuti di più al pubblico ci sono Patrick Dempsey, Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e Francesco Totti.

ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 GENNAIO

Nella terza puntata di C’è posta per te, Maria De Filippi, oltre a tentare di far riconciliare persone che non si parlano da anni e a salvare storie d’amore, renderà felici i protagonisti delle sorprese di cui sono testimoni i personaggi famosi. In questa terza puntata, reduce dal grandissimo successo ottenuto con il Grande Fratello Vip 2017, arriverà la bellissima Ilary Blasi. Per gli amanti del calcio e, in particolare, per la gioia di tutti i tifosi della Roma, poi, arriveranno i calciatori Radja Nainggolan e Alessandro Florenzi che renderanno felice e faranno tornare il sorriso ad un loro tifoso. L’appuntamento, dunque, è per questa sera su canale 5 per un’altra serata ricca di emozioni e sentimenti veri.

