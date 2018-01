CHIARA NASTI INSULTA ALESSIA MANCINI / "È uno scorfano! C'è Alessia in acqua" (Isola dei famosi 2018)

Chiara Nasti lancia una frecciatina a distanza ad Alessia Mancini, paragonandola ad un pesce scorfano. Dall'isola dei Meor, l'ex velina ignora tale dichiarazione ma...

27 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Chiara Nasti

Sono passati solo cinque giorni dalla prima puntata de L'Isola dei famosi 2018 e già le protagoniste, molto più dei loro baldi compagni maschi, riescono a concederci quella giusta dose di trash di cui abbiamo proprio bisogno. Certo i fasti di Aida Yespica e Antonella Elia sono ancora lontani, ma le potenzialità ci sono tutte e possiamo prepararci davanti alla televisione in attesa di qualche bella litigata tra naufraghe. A farci capire di non avere una buona opinione nei confronti di una sua collega ci pensa Chiara Nasti, dall'isola dei Peor nella quale si trova dopo prima puntata. Le sue parole, certo non di grande stima, vengono rivolte ad Alessia Mancini, anche se la ex velina non ha né la possibilità di ascoltare quanto detto dalla Nasti né tanto meno di controbattere le sue dichiarazioni. Ricordiamo infatti che la Mancini si trova altrove, nell'isola dei Meor, dove deve fare i conti con ben altri pensieri a partire dal possibile flirt tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto.

Chiara Nasti e le dichiarazioni contro Alessia Mancini

Chiara Nasti si è resa protagonista di un discutibile siparietto durante una seduta di pesca nell'isola dei Peor. La naufraga si trovava al fianco di Eva Henger e non appena ha visto uno scorfano passare a poca distanza da lei ha dichiarato: "Uno scorfano? È uguale ad Alessia Mancini! Ragazzi, c'è Alessia in acqua". Parole non certo di stima nei confronti della ex velina, che in futuro potrebbe avere l'occasione di essere informata sui fatti. Avrà anche lei qualcosa da ridire nei confronti della sua compagna? Ma il possibile scontro Nasti / Mancini non è l'unico potenzialmente divertente in questa nuova edizione dell'Isola dei famosi. Proprio ieri, infatti, abbiamo ascoltato il divertente siparietto tra Eva Henger e Cecilia Capriotti in seguito ad una lite per il cocco (con annessi e connessi del caso) mentre anche Nadia Rinaldi appare molto combattiva rivolgendo le proprie attenzioni soprattutto nei confronti di Rosa Perrotta. E siamo solo all'inizio...

