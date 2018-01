CRISTIANO MALGIOGLIO/ Così ho scoperto di essere gay

Cristiano Malgioglio racconterà a Tv Talk tanti aspetti della sua vita pubblica e privata. Tra quelli più rilevanti, l'origine della sua omosessualità.

27 gennaio 2018 Francesco Agostini

Cristiano Malgioglio (web)

Cristiano Malgioglio, ospite all'interno del programma televisivo Tv Talk, parlerà di diversi argomenti inerenti alla sua vita privata e alla sua carriera. Carriera che, nell'ultimo periodo, è tornata davvero in auge con la sua fondamentale presenza all'interno del Grande Fratello Vip. Il popolare cantante e paroliere, infatti, si è reso protagonista di una serie di performance e di gags (tutte assolutamente involontarie, sia chiaro) che lo hanno reso un'icona comica rilevante nella televisione di oggi. Gran parte del suo successo lo deve certamente alla Gialappa's Band che con i suoi filmati ha fatto sì che Malgioglio avesse una eco immediata delle sue stranezze. Per restare in tema di reality show, comunque, Cristiano Malgioglio ha recentemente criticato l'attacco di panico che Francesca Cipriani ha avuto prima di buttarsi in mare all'Isola dei Famosi. Ecco cosa ha detto il cantante sul quotidiano Leggo: "Ma per carità, si è visto benissimo che Francesca Cipriani ha finto. Aveva detto che voleva recitare per lmeno un'ora e l'ha fatto. Io ho soffero di attacchi di panico e non sono certo così, datemi retta."

CRISTIANO MALGIOGLIO: 'COSÌ SONO DIVENTATO GAY'

Intervistato recentemente dal quotidiano Il Giornale, Cristiano Malgioglio ha parlato a cuore aperto della sua omosessualità. Il cantante ha, nel corso degli anni, ostentato il suo orientamento sessuale, ma non aveva mai rivelato qual era stata la causa scatenante. A farlo fu una cantante, come lui stesso ha raccontato: "Fino a quattordici anni ero un bambino normale, non avevo mai avuto attrazione o impulsi sessuali nei confronti degli uomini. Tutto cambiò quando mio padre portò a casa un disco di Carmen Miranda. Sulla copertina c'era lei con in testa un turbante enorme con della frutta dentro. Qualcosa a quel punto scattò in me. Immediatamente decisi che volevo essere simile a lei, che la volevo imitare in qualche modo. Così corsi nell'altra stanza, mi misi le scarpe con il tacco alto di mia madre, presi un cesto e lo riempii di frutta. Poi coprii il cesto con un foulard di mia madre e mi misi a cantare Tico Tico, la canzone più bella e famosa di Carmen Miranda. In quel momento ho provato qualcosa che non avevo mai sentito dentro di me in vita mia. Fu come una sorta di rivelazione."

© Riproduzione Riservata.