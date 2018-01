Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / Dalla convivenza a Francesco Monte in Honduras (Verissimo)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti di Verissimo condotto da Silvia Toffanin: la coppia è andata a convivere e racconterà in studio tutte le novità della relazione.

Cecilia e Ignazio a Verissimo

Cosa racconteranno Cecilia e Ignazio da Silvia Toffanin? I due fidanzati, dopo essere usciti dal Grande Fratello Vip, hanno avuto più di una occasione per presenziare nel salotto di Verissimo, in onda oggi, sabato 27 gennaio 2018, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Insieme ai due giovani, anche il padre di lui: Francesco Moser. La coppia si è conosciuta durante la seconda edizione del reality show più spiato della televisione italiana e, come ben sapete, per “amore” del ciclista la sorella di Belen ha perfino mollato in diretta l’ex fidanzato Francesco Monte, volato in Honduras per consolarsi. Sicuramente, l’intervista di questo pomeriggio potrebbe basarsi anche su questa novità. Tra gli altri accadimenti in rilievo, senz'altro la convivenza dei due ragazzi che adesso vivono insieme a Milano. Questo importante passo in avanti, con Monte non era mai stato fatto, proprio su ammissione della showgirl argentina sempre dalla Toffanin: “Io a Milano, lui a Roma. Non ha voluto vivere con me. Le sue esigenze erano altre”, aveva confessato.

Cecilia e Ignazio di nuovo a Verissimo, tra convivenza ed ex

Adesso invece, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser parleranno anche del nuovo progetto di vita insieme, la convivenza. Intervistati da Silvia Toffanin, comunicheranno sicuramente anche questo importante cambiamento. La sorella di Belen, intervistata tra le pagine del settimanale Nuovo TV, ha già anticipato l’indiscrezione: “Sì, ora conviviamo. Da quando siamo usciti dalla Casa stiamo sempre insieme, così ho lasciato l’appartamento che condividevo con mio fratello Jeremias”. Per quanto riguarda il matrimonio invece, questo altro aspetto importante di vita, sembra lontano: “Credo che per essere felici non sia necessario sposarsi. Il nostro progetto, ora come ora, è quello di stare bene insieme e di farlo il più a lungo possibile. Ci piacerebbe che la favola che stiamo vivendo durasse per sempre” ha puntualizzato la modella. Proprio Ignazio infatti, ha spesso ribadito di volersi ancora divertire vista la sua giovane età. Staremo a vedere se la coppia parlerà anche di Francesco Monte, sbarcato da circa una settimana in Honduras per la 13esima edizione de L’Isola dei Famosi.

