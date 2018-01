Cristiana Ciacci / La figlia di Little Tony e la lotta contro l'anoressia (Sabato Italiano)

Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, parlerà della lotta contro l'anoressia di cui accusa i genitori "per me non ci sono stati. Forse è per questo che combatto la malattia da 13 anni"

27 gennaio 2018 Fabio Morasca

Cristiana Ciacci a Sabato Italiano (Rai)

Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Sabato Italiano, il programma condotto da Eleonora Daniele che andrà in onda sabato 27 gennaio 2018 a partire dalle ore 16:45. Cristiana Ciacci, durante l'intervista che rilascerà ad Eleonora Daniele, parlerà del rapporto con il padre e presenterà al pubblico di Rai 1 la sua famiglia. In un'intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna nel 2014, Cristiana Ciacci aveva già parlato della sua vita e delle difficoltà che ha vissuto soprattutto a causa dell'assenza dei suoi genitori. La figlia di Little Tony, infatti, ha dovuto fare i conti con l'assenza del padre, a causa dei suoi impegni come artista, e della madre, che ha perso all'età di soli 18 anni. Cristiana Ciacci, successivamente, era riuscita a recuperare un rapporto con il padre poco prima della morte di quest'ultimo: ricordiamo che Little Tony è venuto a mancare il 27 maggio 2013 nella clinica di Villa Margherita a Roma dove stava combattendo da tre mesi contro un tumore ai polmoni. Aveva 72 anni.

CRISTIANA CIACCI: LA LOTTA CONTRO L'ANORESSIA

Per questo motivo, Cristiana Ciacci ha dovuto affrontare anche disturbi alimentari, per la precisione, l'anoressia. All'epoca dell'intervista rilasciata circa quattro anni fa, Cristiana aveva dichiarato di lottare contro l'anoressia da ben 13 anni: "Io e papà ci eravamo ritrovati da poco. Sono cresciuta da sola. Mi mancano, ma sono arrabbiata con i miei genitori, perché per me non ci sono stati. Forse è per questo che combatto contro l'anoressia da 13 anni". Per combattere la malattia, Cristiana Ciacci si era rivolta a dieci professionisti. Tutto ebbe inizio durante il suo periodo come ballerina: "Dovevo essere la migliore, non solo tecnicamente, ma anche fisicamente. Una ballerina ha un rapporto costante con lo specchio e deve essere leggera, filiforme, muscoli e pelle, nulla di più... Sfidi madre natura". A causa di ciò, tra Cristiana Ciacci e suo padre c'erano state discussioni molto accese soprattutto perché il cantante non aveva mai concepito l'anoressia come una malattia.

L'INTERVISTA A QUELLE BRAVE RAGAZZE

L'ultima apparizione televisiva di Cristiana Ciacci, invece, risale nel giugno dell'anno scorso in occasione di una puntata del programma Quelle brave ragazze. All'epoca, la Ciacci era in attesa del suo quinto figlio. Cristiana Ciacci ricordò suo padre con queste dichiarazioni: "Era leggero, spiritoso, molto curato. Non interpretava una parte, era così". La figlia di Little Tony ha dichiarato che diventare nonno, per il cantante, è stato quasi uno shock: "Diventare nonno significava per lui essere vecchio". L'affetto per i nipoti, ovviamente, è sempre stato fuori discussione. Anche in questo caso, Cristiana Ciacci parlò delle difficoltà di avere un padre come Little Tony: "C'è stata molta solitudine. Io sono arrivata all'apice del suo successo. Lui si dava al mondo con tour, film, festival, tante serate. Stava poco con me". I figli di Cristiana Ciacci si chiamano tutti con un nome che inizia con la lettera M: Mirco, Melissa, Martina, Melania e Mattia.

