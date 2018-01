Elisa Girotto/ Un film sulla mamma che prima di morire di tumore ha lasciato 18 anni di regali alla figlia

27 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Elisa Girotto, la sua storia diventa un film

La storia della mamma che se ne è andata lasciando diciotto anni di regali per la figlia diventerà un film. Di Elisa Girotto hanno parlato tutti, lo farà anche una pellicola che sarà prodotta da Lucky Red di Andrea Occhipinti. Lo ha annunciato proprio il produttore cinematografico: «Quella di Elisa è una storia d'amore. Potente, indelebile. Di un amore che ha la forza di non arrendersi quando tutto intorno crolla». Elisa Girotto aveva solo 40 anni quando un male incurabile l'ha stroncata, togliendola all'affetto dei suoi cari, a suo marito, alla sua famiglia e alla figlia di appena un anno. «Prima che il suo cuore si fermasse, Elisa ha però trovato un modo di restarle accanto: un regalo per ogni compleanno fino alla sua maggiore età», ha aggiunto Occhipinti, che produrrà il film sulla storia della donna di Spresiano, in provincia di Treviso. La pellicola, ancora in fase di scrittura, verrà realizzata con la collaborazione della famiglia di Elisa Girotto e in particolare del marito Alessio Vicenzotto.

Elisa Girotto è stata stroncata a fine settembre da un male incurabile. Prima di morire però ha preparato un regalo per ogni Natale e ogni compleanno in cui non potrà essere accanto alla sua bambina. Le ha lasciato bambole, giochi, libri, vestiti e un mappamondo di sughero con l'indicazione dei luoghi che avrebbe voluto visitare con lei. Una storia d'amore potente che non poteva non finire sul grande schermo. «Elisa vedeva la vita per quello che era, la affrontava con il sorriso sulle labbra. Spero che la storia di mia moglie aiuti le persone a riflettere sull’importanza dell’amore verso la vita, che va sempre vissuta a pieno, anche nei momenti di difficoltà», ha dichiarato il marito Alessio, sposato poco prima di morire. Elisa Girotto è morta infatti un mese e mezzo dopo le nozze, non senza lasciare biglietti e regali per Anna, la figlia di un anno a cui sarà vicina pur non essendo più con lei. «Spero che la storia di mia moglie aiuti le persone a riflettere sull'importanza dell'amore verso la vita - ha aggiunto Alessio -. Va sempre vissuta a pieno, anche nei momenti di difficoltà».

