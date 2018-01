Emma Muscat in crisi lascia Amici 17?/ Rudy Zerbi: "Smettila di essere preoccupata della gente"

Rudy Zerbi aiuta Emma Muscat, cantante di Amici 17, a superare il blocco emotivo sul palco, per via del giudizio della gente. Ascolterà i suoi preziosi consigli?

27 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Emma Muscat ad Amici 2018

Emma Muscat, in settimana, ha incontrato Rudy Zerbi, non convinto del tutto della sua ultima esibizione durante lo speciale di sabato scorso di Amici 17. Il professore evidenzia un blocco emotivo nell'interpretazione dei pezzi. Le consiglia, in vista dell'imminente serale, di sbloccarsi e reagire agli ostacoli che si profilano lungo il suo percorso all'interno della scuola: "Mi sembra che tu eri molto più concentrata al giudizio degli altri che a quello che devi far sentire. Non risulti vera, non ti fa essere artista. Devi essere libera". L'allieva, dal canto sua, sperava, con la sua performance, sul palco, di aver dato il maggior numero di emozioni possibili. Ma l'insegnante rincara la dose: "Ho l'impressione che tu abbia sempre fretta di finire le cose perché così ti togli il problema. La musica non è un compito, non è un lavoro. E' espressione artistica. Il palco, per un'artista, deve essere il massimo godimento. La gente intorno a te, quando ti esibisci, deve essere il momento più bello, quello che desideri di più. Non puoi avvertire la pressione della gente, loro sono un abbraccio". La giovane cantante chiede al proprio insegnante un consiglio per superare questa sua paura: "Smettila di essere preoccupata dalla gente. Perché lo sai che succederà? Forse, un giorno, la gente attorno a te non ci sarà più". Dopo essere stata rincuorata da Rudy, l'inteprete trova, forse, il vero punto di svolta, per sentirsi davvero libera interiormente senza pensare a nessun altro.

I CONSIGLI PREZIOSI DI RUDY ZERBI AD EMMA MUSCAT: SUPERERÀ LA CRISI?

Rudy Zerbi non crede, almeno per il momento, alle parole della cantante: "Devi reagire. Non è karma". Settimana difficile ad Amici 17 per la giovane interprete che, in vista dello speciale di oggi, in onda su Canale 5, ha deciso di passare dalla squadra del Ferro a quella del Fuoco, per via delle continue incomprensioni con l'ex compagna di squadra, Carmen, con cui, ci sono state una serie di incomprensioni, sfociate in diverse crisi di pianto, che hanno impensierito anche la stessa commissione di canto: “Penso che sia la scelta migliore per me”, ha dichiarato l'allieva. Carmen poi, nonostante il mancato punto di incontro, ha voluto chiarire il suo punto di vista sulla spinosa questione: “Quello che ho detto in saletta con Rudy Zerbi lo ripeterei anche ora, ma (…) non posso dire che non è brava. Dico che è brava, ma non mi arriva l’emozione. (…) Confermo tutto quello che ho detto in saletta”. Emma, in questi ultimi giorni, ha avvertito anche la forte mancanza della famiglia. La ragazza ha 18 anni e vive a Malta con il padre e la madre. Ama la sua vita e dice di essere grata per tutto quello che ha ottenuto fino a questo momento. Si definisce perfezionista e molto autocritica, sensibile e capace di dare ai brani una interpretazione molto personale. Sarà lei la rivelazione di questa edizione del talent show di Canale 5?

