FABIO ROVAZZI/ Il suo “Vegetale” secondo al Box Office (Verissimo)

L’attore e cantante Fabio Rovazzi sta spopolando ai botteghini con il suo primo film Il Vegetale diretto da Gennaro Nunziante. La pellicola è seconda al Box Office.

27 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Fabio Rovazzi a Verissimo

Fabio Rovazzi sta facendo il grande salto della sua carriera passando dall’essere fenomeno del web a fenomeno del mondo del cinema. Infatti, il film Il Vegetale diretto da Gennaro Nunziante e del quale è il principale protagonista sta ottenendo degli ottimi riscontri ai botteghini. Uscito lo scorso 18 gennaio nel primo weekend di programmazione ha incassato qualcosa come 1.447.353 posizionandosi al secondo posto della Box Office italiana alle spalle di Benedetta follia di Carlo Verdone e davanti a veri mostri sacri come Ella & John – The Leisure Seeker di Paolo Virzì ed al campione di incassi Jumanji: Benvenuti nella giungla. Insomma una bella soddisfazione per Rovazzi il quale ha fatto capire in una recente intervista di essere intenzionato a concentrarsi maggiormente sulla recitazione piuttosto che sulla musica scartando l’ipotesi di voler lavorare a breve sulla realizzazione di un disco. Probabile, dunque, che se il riscontro de Il Vegetale dovesse continuare ad essere positivo per il youtuber si potrebbe prefigurare un altro progetto cinematografico a breve.

FABIO ROVAZZI, LA MUSICA PER ARRIVARE AL CINEMA

Che Fabio Rovazzi fosse interessato a lavorare soprattutto nel mondo del cinema non era un mistero. Infatti lo stesso artista ha raccontato in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair il percorso fatto per arrivare sul grande schermo ammettendo che la ‘musica’ sia stato un ‘mezzo’ per riuscire a realizzare questo suo sogno. Questi sono alcuni dei passaggi più significativi del Rovazzi – pensiero: “Ho sempre cercato un modo per infilarmi nel mondo del cinema: purtroppo, per arrivarci, ho dovuto fare il cantante.. Come ci sono riuscito? Studiando e sfruttando le potenzialità di Internet. Non ho mai acceso una webcam a caso, ho sempre pianificato tutto. Il mio obiettivo era arrivare al cinema e per farmi notare ho realizzato video musicali più elaborati a livello di storyboard e regia. Perché non ho curato la regia o altri aspetti? Ho imparato dagli errori di chi finora dal web ha esordito sul grande schermo: cinema e Youtube non hanno lo stesso linguaggio, né la stessa velocità. Se avessi tentato l’esperimento 'Rovazzi che scrive il suo film' mi sarei tirato la zappa sui piedi: ho preferito togliermi di dosso l’arroganza di chi spopola sul web e farmi guidare”.

© Riproduzione Riservata.