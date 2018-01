FRANCESCO MOSER/ Video: "Cecilia e Ignazio? Speriamo che vadano d'accordo..." (Verissimo)

Francesco Moser parla da Silvia Toffanin a Verissimo del rapporto tra il figlio Ignazio e la bella Cecilia Rodriguez, che credeva più fragile e aleatorio.

27 gennaio 2018 Francesco Agostini

Francesco Moser (LaPresse)

Francesco Moser, storico cicilista e campione italiano, sarà ospite dalla bella Silvia Toffanin all'interno del popolare programma Verissimo, in onda su Canale 5. Tra le tante cose, il focus sarà ovviamente puntato sulla storia d'amore tra il proprio figlio, Ignazio, e la più piccola delle sorelle Rodriguez, Cecilia. La storia d'amore tra Ignazio e Cecilia era cominciata in sordina, con un'amicizia velata e mai nessuno si sarebbe mai potuto immaginare un esito del genere. Giusto per la cronaca, è bene ricordare che Cecilia, al momento del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip era fidanzata (non proprio un legame inossidabile insomma) con Francesco Monte. Dentro la casa, però i buoni propositi sono letteralmente andati a farsi friggere e Cecilia ha ceduto alle avances del figlio d'arte. Francesco Moser ha così commentato la love story fra i due: "Spero che Ignazio e Cecilia riescano ad andare d'accordo. Quando li ho visti insieme per la prima volta nella casa non avrei mai immaginato che la loro storia avrebbe retto anche fuori e invece..." Attenzione, però papà Moser: non cantare vittoria troppo presto.

FRANCESCO MOSER: 'NON VOLEVA ALLENARSI'

Ignazio Moser, pe chi non lo sapesse, è un ex ciclista su strada. E non poteva essere altrimenti visto che il padre Francesco è stato un campionissimo e fin da piccolo lo ha addestrato a stare in sella. Addestramento che, però, ha dovuto fare i conti con la triste realtà: per diventare un buon ciclista ci vuole una vita da atleta. Un concetto semplice questo, chiaramente ovvio, ma che al venticinquenne Ignazio proprio non è entrato in testa. Per ottenere risultati ci vogliono impegno e sacrificio, tanto sudore; bisogna stare in sella tante ore al giorno e fare una vita sana, da atleta. Ecco cosa ha raccontato invece Francesco Moser del figlio: 'Sarei stato molto contento se Ignazio avesse continuato a stare in bicicletta e a costruirsi una carriera, ma purtroppo questo non è avvenuto. Lui non voleva affatto allenarsi, preferiva passare le nottate a ballare in discoteca." Continua il vecchio ciclista: "Adesso per lui si apre una fase totalmente nuova della sua vita. Potrebbe essere il titolare della nostra azienda visto che è in possesso del diploma agrario."

'MIA MOGLIE DISPIACIUTA'

La partecipazione di Ignazio Moser al Grande Fratello non è che sia proprio piaciuta a tutti. Certamente non è piaciuta a Francesco Monte, visto che il venticinquenne figlio d'arte gli ha letteralmente soffiato via la bella Cecilia da sotto il naso. E non è piaciuta nemmeno a mamma e papà, che hanno disapprovato le tante scelte, sbagliate o no, del figlio. Francesco Moser ha infatti esternato al quotidiano Il Giornale tutta la sua preoccupazione per il futuro di Ignazio: "A me e a mia moglie è dispiaciuta molto la sua presenza all'interno del Grande Fratello. Non vedevamo mai il programma però si sa com'è, alla fine, per una via o per un'altra riuscivamo a sapere sempre quello che stava facendo." Poi Francesco rincara la dose su quello che secondo lui dovranno essere gli anni a venire: "Ignazio dovrà prendere il timone della mia azienda un domani, è lui l'erede designato e può farlo perché ha un diploma in agraria." Per il momento, comunque, Ignazio non ha alcuna intenzione di lavorare: per ora basta l'onda lunga del successo del Grande Fratello Vip e Cecilia Rodriguez a farlo felice.

© Riproduzione Riservata.