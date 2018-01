Federica Moro/ Nuova vita per Miss Italia '82: da attrice a gallerista d'arte (Sabato Italiano)

Federica Moro a Sabato Italiano: nuova vita per Miss Italia '82, da attrice a gallerista d'arte. Ora l'ex modella vive e lavora a Lugano con il fidanzato Matteo Del Carratore

27 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Federica Moro a Sabato Italiano (Foto: da Instagram)

Federica Moro ospite di Sabato Italiano: la modella e attrice, eletta Miss Italia nel 1982, è pronta a raccontarsi nello studio di Eleonora Daniele. Lei stessa ha annunciato sui social la sua presenza: «Ci vediamo oggi su Rai 1 a Sabato Italiano», ha scritto su Instagram come didascalia ad una foto che ritrae una stazione, dalla quale ha presumibilmente preso il treno che l'ha portata a Roma. Di cosa parlerà Federica Moro? La modella non si è sbilanciata, ma potrebbe ad esempio parlare della sua decisione di cambiare vita. Ha infatti abbandonato il mondo dello spettacolo, seppur non definitivamente come dimostra l'intervista odierna: con il fidanzato Matteo Del Carratore vive a Lugano, in Svizzera, dove svolge un altro lavoro: ora è infatti gallerista d'arte. Dopo il successo a Miss Italia arrivò quello con il fortunato telefilm College e con il film al fianco di Adriano Celentano, “Segni particolari bellissimo”: sono lontani dunque i tempi in cui incantava il piccolo schermo, ora invece lo fa sui social.

FEDERICA MORO A SABATO ITALIANO: GLI AUGURI HOT A CAPODANO

Federica Moro continua ad avere una folta schiera di fan, nonostante sia lontana dal mondo dello spettacolo. A scanso dei suoi 53 anni, mostra ancora curve da ventenne. E allora continua a sorprendere i suoi follower con scatti nei quali posa senza veli in vasca da bagno, mostrando la sua forma smagliante. «Del 2017 mi tengo solo i buoni ricordi e tutto il resto lo mando affan... ehm bagno!!», ha scritto l'ex Miss Italia prima di Capodanno. Passa il tempo ma non tramonta il suo fascino, complice anche una forma fisica davvero invidiabile. E con la sua sensualità ha mandato un augurio speciale ai suoi fan in vista del nuovo anno, raccogliendo frasi di ammirazione. Federica Moro è abituata a farsi scivolare addosso le critiche, quindi per il nuovo anno ha ribadito l'intenzione di portare nel nuovo anno quanto di buono fatto nel 2017. Tra i ricordi positivi ci sarà senza dubbio la vacanza a Formentera, dove è stata pizzicata con l'imprenditore Matteo Del Carratore.

