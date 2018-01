Francesco Monte/ Sempre più vicino a Paola? La confessione sulla madre comparsa (Isola dei Famosi 2018)

Francesco Monte all'Isola dei Famosi 2018, tra avvicinamenti a Paola Di Benedetto e un grande desiderio: "Vorrei 'rivedere' mia madre sull'isola e tornasse a salutarmi".

27 gennaio 2018 Anna Montesano

Francesco Monte, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018

Dal punto di vista televisivo, per Francesco Monte questo è un momento davvero d'oro. L'ex tronista di Uomini e Donne, di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi per la rottura con Cecilia Rodriguez, è uno dei protagonisti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2018 e presto, a partire da metà Febbraio, sarà uno dei protagonisti della seconda stagione della fiction di Canale 5 Furore. Sull'Isola continuano gli avvicinamenti a Paola Di Benedetto, che Monte trova essere "Una bella persona che ispira bontà" ma le lacrime del tronista sono però cadute per la sua ex, Cecilia Rodriguez, e per alcuni ricordi del passato. Ma a cosa si riferiva Francesco con queste parole? Di fronte al bellissimo tramonto dell'Isola, l'ex tronista ha sicuramente pensato alla donna più importante della sua vita, sua madre, che purtroppo non c'è più.

FRANCESCO MONTE CONFESSA: "MAMMA TORNERÀ A SALUTARMI ALL'ISOLA"

Prima di partire, Francesco ha infatti raccontato di avere un grande desiderio: "All'Isola spero proprio di 'ritrovare' mia madre, in uno dei momenti di solitudine che intendo ritagliarmi, magari durante un tramonto" ha svelato al settimanale DiPiù, momento che sembra essere già arrivato. Nella stessa intervista, Francesco ha raccontato un'esperienza molto forte e spirituale vissuta poco tempo dopo la scomparsa di sua madre: "Ero al computer, dovevo scrivere una e-mail, quando a un certo punto ho sentito una fortissima vampata del suo profumo e un calore, sulle spalle,come di chi ti avvolge. - poi continua - Allora mi sono alzato di scatto, non potevo crederci fosse lì. Sono andato in corridoio, nelle altre stanze della casa, nella speranza di vederla. [..] Poi il profumo è scomparso. Allora ho pensato 'Mamma, sei qui, vuoi farmi capire che devo parlarti, che devo pensare a te, pregare per te'. Da quel momento ho atteso con tutto il cuore che si rifacesse viva". È per questo che Francesco è convinto che sull'Isola "mamma tornerà a salutarmi, a modo suo".

