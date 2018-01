Francesco Moser / Avrà fatto “pace” con Cecilia Rodriguez? (Verissimo)

Francesco Moser ospite di Verissimo insieme al figlio Ignazio e alla fidanzata di lui, la modella argentina Cecilia Rodriguez, cosa racconterà a Silvia Toffanin?

27 gennaio 2018 Valentina Gambino

Francesco Moser a Verissimo

Questo pomeriggio, Francesco Moser interverrà nel salotto di Silvia Toffanin, durante il nuovo appuntamento del sabato con Verissimo. Per l’ex ciclista, la nuova passione del figlio non è certo stata una passeggiata di salute. L’uomo infatti, inizialmente non aveva presto affatto bene la partecipazione di Ignazio al Grande Fratello Vip. In ogni intervista quindi, non si tirava mai indietro e voleva ribadire il concetto. Ecco perché, alcuni mesi fa, intervistato tra le pagine del settimanale DiPiù, aveva confessato di guardare il figlio in TV il meno possibile: “Mia moglie Carla invece non lo guarda per niente: è troppo arrabbiata per sopportare. Ignazio abita ancora a casa con noi e lavora nell’azienda vinicola di famiglia, non aveva bisogno di questo programma. Siamo una famiglia riservata, sapere quello che fa nostro figlio con una ragazza che ha appena conosciuto è troppo, ma penso che sia troppo per qualsiasi genitore. Anche se mio figlio dice di aver avuto tante fidanzate, fino ad oggi qui in casa ne ha portata una sola”.

Francesco Moser a Verissimo: come procede con la “nuora”?

Francesco Moser, durante le interviste parlando dell’esperienza TV del figlio, aveva affermando di non apprezzare l’ambiente del mondo dello spettacolo. Sempre sulla rivista diretta da Sandro Mayer, aveva confessato di sperare che Ignazio, una volta finito il Grande Fratello Vip, potesse fatto immediatamente rientro a casa sua: “A trasformarlo sono state le compagnie in cui si è trovato ultimamene. So quello che dico perché conosco tutti i ragazzi del suo giro di amicizie, alcuni di loro sono anche ex ciclisti. Gli hanno fatto provare la bella vita, le feste, le macchine, le barche. Si è lasciato condizionare”, aveva confessato. Anche su Cecilia Rodriguez appariva un poco dubbioso: “Se la porterà qui di certo non la lasceremo fuori dalla porta…”. Le cose poi, con il passare del tempo sembrano sicuramente migliorate e proprio questo pomeriggio, durante l’intervista inedita a Verissimo, scopriremo qual è attualmente il rapporto tra Francesco Moser e la sua fidanzata del figlio.

