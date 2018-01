GERRY SCOTTI / Il suo grande progetto per il futuro: "Avvierò con mio figlio una casa di produzione"

Gerry Scotti parla della sua carriera televisiva e dei progetti per il suo futuro in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Tante le soddisfazioni e un sogno da realizzare...

27 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Gerry Scotti continua ad essere uno dei volti più noti della televisione italiana: all'età di 61 anni, il presentatore di Canale 5 non conosce crisi, mantenendosi al top della sua carriera grazie alla presenza costante in programmi come Tu sì que vales, Caduta libera o il nuovo arrivato The Wall. Ma tutto è stato sempre facile in passato? E quali sono le sue aspettative per il futuro? A parlarne è lo stesso Gerry nazionale in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. Una storia caratterizzata da grandi soddisfazioni ma anche da problemi, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata. In passato, infatti, il conduttore ha dovuto affrontare un doloroso divorzio e l'allontanamento dal figlio Edoardo: "Per uno con una famiglia come quella nella quale sono cresciuto io, il matrimonio era sacro. Il fatto che il mio sia naufragato è stato un fallimento. Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ci sono tre grandi dolori nella vita: la morte, il divorzio e il trasloco. ".

Gerry Scotti e i programmi per il futuro

Gerry Scotti prosegue la sua intervista al Corriere della Sera, precisando di avere ritrovato l'amore e di essere ora di nuovo felice al fianco della sua nuova compagna: "La conoscevo da anni e so che le stavo anche un po' sui ma*oni, ma un giorno vado a scuola a prendere mio figlio e me la trovo davanti. Chiacchierando scopriamo non solo che i nostri due figli erano nella stessa classe ma erano diventati migliori amici. Così iniziamo a sentirci e adesso stiamo insieme da più di dieci anni. Un bel pezzo di vita". Per quanto riguarda la sua carriera, ricorda con piacere le persone che hanno segnato la svolta alla sua carriera come Claudio Cecchetto, che molti anni fa lo chiamò a Radio Deejay, e più di recente Maria De Filippi. Ma in futuro, Gerry Scotti non intende continuare a condurre, pensando piuttosto ad un altro progetto: "Prima o poi avvierò con mio figlio e alcuni collaboratori una casa di produzione per realizzare contenuti per la tv. Credo sia il modo giusto per dare la svolta a una carriera che sinceramente mi ha dato tantissimo".

