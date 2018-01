GIGI D’ALESSIO E ANNA TATANGELO/ “A volte stare un po’ distanti fa bene all’amore” (Verissimo)

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: a Verissimo il cantante mette finalmente fine alle voci di una presunta rottura. La pausa di riflessione ha fatto bene alla coppia.

27 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Gigi D’Alessio a Verissimo

Gigi D’Alessio, uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano si concederà ai microfoni di Verissimo per una intervista esclusiva in cui affronterà un capitolo importante della sua vita privata, la presunta crisi con la compagna Anna Tatangelo. Tutto è cominciato lo scorso mese di luglio quando la coppia per mezzo di una nota ufficiale aveva annunciato di volersi prendere un momento di pausa a causa di un periodo no della loro storia d’amore. Tuttavia secondo le prime indiscrezioni sembra che Gigi D’Alessio proprio ai microfoni del noto talk show di Canale 5 abbia voluto finalmente mettere fine alle voci di una presunta rottura con la Tatangelo. Con grande meraviglia del pubblico e della stessa conduttrice, Gigi D’Alessio confida di stare bene, sostenendo che a volte la distanza è utile: “Stiamo bene. La verità è che a volte, stare un po’ distanti fa bene all’amore”. Continua quindi spiegando quello che è davvero successo tra di loro: “In tutte le case può succedere che si litighi o si discuta e magari uno dica: stiamo un attimo distanti, per cercare anche di capire”. Io e Anna, siamo insieme da 12 anni, non da un giorno. A me fanno male tutte queste cattiverie che le addossano. Non è vero assolutamente nulla. Sono le crisi che possono succedere a tutti”.

GIGI D’ALESSIO, SERATA DI BENEFICENZA AL TEATRO MEDITERRANEO

Gigi D’Alessio sembra quindi aver ritrovato la pace coniugale ed una maggiore serenità nella vita privata anche per il bene del piccolo Andrea, nato dall’unione con Anna Tatangelo ben otto anni fa. Tuttavia nonostante le sue parole già da tempo si nota che negli account social della Tatangelo non compaia affatto Gigi D’Alessio, ne tra le foto ne tra i video. Inoltre i due non solo hanno trascorso sia il Natale che il Capodanno lontani ma anche in occasione del compleanno della Tatangelo, Gigi D’Alessio non c’era. Tuttavia il cantautore napoletano ha lasciato ben sperare i fan di un possibile riavvicinamento che a breve potrebbe essere ufficializzato anche dalla Tatangelo. Nel frattempo Gigi si concentra sul suo lavoro, proprio stasera è atteso al Teatro Mediterraneo di Napoli per un evento di beneficenza. Si tratta di evento che vede come madrina d’eccezione Maria Grazia Cucinotta e fa parte del progetto di cooperazione internazionale “Un Mondo di Solidarietà” a supporto dell’integrazione delle persone con disabilità nella regione di Dar es Salaam, in Tanzania.

