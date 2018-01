GRETA SCARANO/ “Faccio l'attrice per vocazione, sono come una suora” (Verissimo)

Greta Scarano è Emanuela Loi nel film La Scelta per il ciclo Liberi Sognatori. Un ruolo molto importante in cui interpreta il coraggio della poliziotta di Sestu. Oggi è ospite a Verissimo

27 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Greta Scarano sarà ospite a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, attrice italiana protagonista del film La scelta – Emanuela Loi si può considerare una stella in ascesa. Nonostante i suoi 31 anni, Greta è tra i volti della sua generazione più cercati dalla televisione e dal cinema. Per lei un successo dietro l’altro, dopo Suburra è entrata nel cast di Il nome della rosa, adattamento televisivo del romanzo di Umberto Eco di cui ha cominciato le riprese da qualche settimana, sugli schermi è protagonista de La Linea Verticale, la nuova serie di Rai 3 in cui recita al fianco di Valerio Mastandrea e quindi su Canale 5 nelle vesti di Emanuela Loi, la prima agente donna della Polizia di Stato a restare uccisa nella lotta alla mafia. Sicuramente per Greta Scarano si tratta di ruoli non facili e allo stesso tempo molto ambiziosi. Intervistata dal Corriere Della Sera, l’attrice spiega come è riuscita a far quel salto che ha fatto prendere il volo alla sua carriera: “Faccio l’attrice non perché abbia mai avuto desiderio di finire sulle copertine dei giornali. Faccio questo lavoro per vocazione, tipo suora. Sono diventata molto selettiva. Non potrei più recitare in progetti che non mi piacciono. Piuttosto vado a fare la commessa a New York”.

Nella stessa intervista Greta Scarano ha parlato della sua prima grande occasione lavorativa, la Soap Opera di Rai 3, Un posto al sole in cui per alcuni anni ha interpretato il ruolo di Sabrina Guarini: “Volevano rendere più centrale il mio personaggio ma ho rifiutato. Volevo crescere. Lo stesso con Squadra Antimafia: quando ho deciso l’uscita non avevo alternative, ma dopo tre anni volevo fare altro. Sono piuttosto audace”. Ammettendo però che per il suo essere così selettiva non ha lavorato per circa un anno: “A forza di dire no, era un anno che, anche se per mia scelta, non lavoravo. Da gennaio, partirà tutto insieme. Anche le riprese di In nome della rosa, la serie con Turturro e Rupert Everett che definisce un miracolo: “Un miracolo. Non nego di aver rifiutato alcuni lavori nella speranza che questo, che era all’orizzonte, andasse in porto”. Ha poi spiegato come per lei la bellezza abbia significato molto anche se non sono mai mancati i pregiudizi: “Se tante cose sono successe è perché ho questa faccia. D’altra parte, c’è sempre il pensiero di dover far capire che c’è qualcosa oltre il mio aspetto. Diventa un filtro che spessissimo si è trasformato in pregiudizio: Gli episodi sono molti. Un regista ha ammesso, dopo avermi parlato: non pensavo fossi intelligente”.

