Gwyneth Paltrow e Chris Martin/ “Siamo come fratelli”, poi l'attrice rivela spoiler su Avengers Infinity War

Gwyneth Paltrow e Chris Martin: “Siamo come fratelli”. Poi l'attrice rivela spoiler su Avengers Infinity War. Le ultime notizie sulla (ex) coppia dopo il divorzio

27 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Gwyneth Paltrow e Chris Martin

È già difficile restare amici, figurarsi trattarsi come fratelli. Eppure Gwyneth Paltrow e Chris Martin ci sono riusciti, dimostrando che dopo una storia d'amore si può andare oltre. L'attrice, che ha fondato l'espressione “disaccoppiamento consapevole” per indicare una separazione senza drammi, ha ribadito che è rimasta in ottimi rapporti con l'ex marito, aggiungendo che sono rimasti membri della stessa famiglia. «Chris è davvero come se fosse mio fratello», ha spiegato Gwyneth Paltrow al “The Late Show”, diventando tra l'altro protagonista di un caso, perché potrebbe aver rivelato un particolare importante del film Avengers - Infinity War. Insomma, tra i due c'è molta sintonia, ma niente di sensuale. I due sono stati sposati per dieci anni, poi a sorpresa si sono separati. Il divorzio non è stato facile, eppure sono riusciti a costruire una relazione post-matrimonio «meravigliosa», che sicuramente garantisce serenità ai loro figli, Apple (13 anni) e Moses (11). «Il divorzio è stato doloroso, ma entrambi ci siamo impegnati affinché i nostri figli ne uscissero il più possibile incolumi». E di questo possono andarne senza dubbio orgogliosi.

GWYNETH PALTROW E CHRIS MARTIN, STORIA DI UNA FAMIGLIA MODERNA

Gwyneth Paltrow e Chris Martin non hanno mai abbandonato l'idea di famiglia, anche se il loro matrimonio è naufragato. Sono rimasti genitori presenti, anche se non sono più marito e moglie. E tuttora l'equilibrio regge. L'attrice e il frontman dei Coldplay si frequentano ancora, ma tra di loro non c'è niente di romantico. Lei ha voltato pagina, infatti è attualmente legata al produttore Brad Falchuk, che il cantante ha conosciuto e con cui va d'accordo. La nuova coppia ha annunciato, dopo due anni insieme, il fidanzamento ufficiale, quindi l'intenzione di sposarsi e quindi sta per nascere una “famiglia moderna”. Al gruppetto potrebbe aggiungersi anche Dakota Johnson, la donna con cui Chris Martin fa coppia lontano dai riflettori. Tra l'altro anche loro farebbero sul serio, anche se per ora non si sentono pronti a coinvolgere le rispettive famiglie. Intanto tiene banco il caso Avengers - Infinity War, che vede Gwyneth Paltrow nei panni di Pepper Potts. L'attrice ha rivelato un particolare importante del suo personaggio: «C'è la possibilità che quando stavi lavorando al film tu abbia spinto lontano con una mano qualcuno che indossava una tutina blu con delle palline da ping pong attaccate?», le ha chiesto Stephen Colbert, a cui ha risposto affermativamente.

© Riproduzione Riservata.