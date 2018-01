IL LABIRINTO DEL SILENZIO/ Su Rai 1 il film con Alexander Fehling (oggi, 27 gennaio 2018)

Il labirinto del silenzio, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 27 gennaio 2018. Nel cast: Alexander Fehling e André Szymanski, alla regia Giulio Ricciarelli. Il dettaglio della trama.

27 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 1

NEL CAST ALEXANDER FEHLING

Il film Il labirinto del silenzio va in onda su Rai 1 oggi, sabato 27 gennaio 2018, alle ore 21.25. Si tratta di una produzione tedesca diretta nel 2014 dal regista italiano Giulio Ricciarelli. Ricciarelli con questo film è alla sua prima direzione, in precedenza aveva lavorato come attore, sceneggiatore e produttore. Ha collaborato anche alla stesura del copione de Il labirinto del silenzio insieme a Amelie Syberberg ed Elisabeth Bartel. La prima visione della pellicola si è svolta presso il Toronto Film festival, in seguito, nel 2015, il film è stato presentato per la candidatura ai premi Oscar come miglior film straniero, ma non è stato selezionato. Il cast di attori è formato da Alexander Fehling (Johann Radmann), André Szymanski (Thomas Gnielka), Friederike Becht (Marlene Wondrak) e Gert Voss (Fritz Bauer). Il film si basa su fatti realmente accaduti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL LABIRINTO DEL SILENZIO, LA TRAMA DEL FILM

L'azione prende il via in Germania, qualche anno dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Tutti vogliono dimenticare quello che è accaduto, e gli orrori del nazismo vengono sepolti sotto una spessa coltre di silenzio e omertà, ma quella coltre è destinata ad essere sollevata. All'inizio succede quasi per caso, Johann Radmann, che lavora come procuratore, si occupa di solito di casi piuttosto ordinari, fino a quando non viene in possesso di alcuni documenti che provano che uno dei maestri della scuola elementare di Francoforte, dove si svolge l'azione, è stato un ufficiale delle SS. Dopo il processo a quest'uomo, il giovane procuratore continua le sue indagini scoprendo molte altre persone che, pur non potendo, per legge, ricoprire incarichi ufficiali in quanto avevano militato tra le fila del partito nazista, in realtà lo fanno. Le ricerche portano Johann a confrontarsi con il suo stesso passato e a scoprire cose che lo mandano profondamente in crisi ma condurranno al Processo di Francoforte, noto anche come secondo processo ad Auschwitz.

