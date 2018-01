ILARY BLASI / Vacanza senza figlia con il suo Francesco (C’è posta per te)

Ilari Blasi e Francesco Totti si stanno godendo una rilassante e romantica vacanza in giro per il mondo senza figli. I due piccioncini sono più innamorati che mai.

27 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Ilary Blasi a C’è posta per te

Ilary Blasi questa sera sarà protagonista su Canale 5 per una gradita ospitata a C’è posta per te, programma condotto da Maria De Filippi. In attesa di scoprire il motivo per il quale è stata chiamata in ballo, vi vogliamo parlare della vacanza senza figli che la conduttrice de Il Grande Fratello Vip ed il proprio marito Francesco Totti si sono regalati in questi giorni toccando diverse mete esotiche quali le Maldive e Dubai. Una vacanza all’insegna del romanticismo che permetterà ai due piccioncini di ricariche le batterie prima di ritornare ad occuparsi delle rispettive impellenze e professionali e soprattutto dei tre figli. A proposito di figli, la Blasi in una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, non ha chiuso le porte ad un possibile quarto figlio: “Quarto figlio? Tre non sono mica pochi… Come gestiamo la nostra vita da star? La nostra quotidianità a volte è più banale di quanto uno possa pensare, tra ruoli e doveri, obblighi famigliari e desideri di fuga per una vacanza; quindi le gioie di una famiglia che sta bene insieme".

ILARI BLASI, “CON FRANCESCO NESSUNA GARA”

Ilary Blasi nella stessa intervista ha voluto anche parlare del rapporto con il marito Francesco Totti e di come siano riusciti a tenerlo sempre vivo in tutti questi anni. In particolare la Blasi ha rimarcato l’importante capacità di non mettersi in competizione l’uno con l’altra riuscendo a costruire un bellissimo parallelismo di vite: “Tra di noi non c’è alcuna gara… altrimenti non saremmo ancora qui e insieme. Da sempre le nostre carriere viaggiano su binari differenti, che a volte noi siamo stati bravi a rendere paralleli.. Oggi? Il nostro lavoro è inversamente proporzionale: i calciatori a 40 anni sono già dei pensionati, mentre noi verso i 35-40 iniziamo a offrire la summa dell’esperienza acquisita”. Insomma, grande feeling, amore per la famiglia e capacità di gestire il successo sono gli ingredienti che permettono a Ilary Blasi e Francesco Totti di essere felici, proprio come il primo giorno.

