IN QUESTO MONDO DI LADRI/ Su Canale Nove il film con Carlo Buccirosso (oggi, 27 gennaio 2018)

In questo mondo di ladri, il film in onda su Canale 9 oggi, sabato 27 gennaio 2018. Nel cast: Carlo Buccirosso, Valeria Marini, Ricky Tognazzi e Biagio Izzo. Il dettaglio.

27 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

NEL CAST ANCHE VALERIA MARINI

Il film In questo mondo di ladri va in onda su Canale Nove oggi, sabato 27 gennaio 2018 alle ore 21.25. Una commedia che è stata realizzata nel 2004 con la regia di Carlo Vanzina ed è stata prodotta dalla Cecchi Gori Group mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro dello stesso Carlo Vanzina con Enrico Vanzina, Claudio Pallotini e Piero De Bernardi. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Enrico Cremonesi e la scenografia è stata ideata da Tonino Zera. Nel cast figurano Carlo Buccirosso, Valeria Marini, Ricky Tognazzi, Biagio Izzo, Leo Gullotta, Enzo Iacchetti e Max Pisu. ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IN QUESTO MONDO DI LADRI, LA TRAMA DEL FILM

Fabio è un impiegato bancario che suo malgrado si troverà ad essere sopraffatto da un mondo in cui i furti e le truffe sono praticamente all’ordine del giorno. Le sue disavventure hanno inizio allorchè decide di acquistare una multiproprietà in una splendida località turistica come Cortina d’Ampezzo. Una volta effettuata la transazione si reca assieme alla famiglia per godersi qualche giorno di meritato relax nei pressi della casa che per sua somma e drammatica sorpresa non esiste. L’unica cosa che troverà nella location indicata dall’indirizzo che gli era stato dato dal truffatori sono le altre persone truffate, una donna di nome Monica che assieme all’amante Roberto sperava di passare qualche giorno all’insegna della passione, Nicola proprietario di un cinema ormai sull’orlo del fallimento, Walter il proprietario di un ristorante che a sua volta naviga in cattive acque per via dei tantissimi debiti contratti e Lionello un chirurgo alle prese con difficoltà di natura etica e morale. Il ritorno a casa per Fabio sarà a dir poco traumatico in quanto il mattino seguente al rientro in banca scopre che un fondo di Diamanti in Africa è andato in crisi di fatto arrivando ad un drammatico fallimento che ha di fatto azzerato il suo investimento da 150 mila euro. Come se non bastasse, il povero Fabio deve sorbissi le lamentele dei tanti clienti della banca che seguendo il suo consiglio aveva investito su questo fondo vedendosi ora portare via tutti i propri risparmi. La sera tornato dalla moglie alla quale ha raccontato tutto, viene praticamente aggredito dalla propria dolce metà e deriso dai propri figli. Per trovare supporto morale si reca dal vicino di casa Gastone, un truffatore agli arresti domiciliari al quale racconta ogni cosa. Fabio stanco di subire si dice pronto nel mettere in essere una truffa ai danni della banca orchestrandola assieme a Gastone e soprattutto con l’aiuto di una squadra di persone perbene però messe in difficoltà dalle situazioni delle vita ed ossia gli stessi che sono stati truffati per la multiproprietà a Cortina d’Ampezzo. Fabio e i propri amici nonostante mille difficoltà alla fine sapranno cogliere il loro obiettivo.

© Riproduzione Riservata.