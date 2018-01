Irama, Amici 17/ Video, chi è il nuovo allievo: dopo Sanremo e un contratto strappato arriva una nuova chance

Irama ad Amici 17, video: chi è il nuovo allievo della scuola? Il suo volto non è nuovo alla tv: lo abbiamo già visto al Festival di Sanremo 2016 e al Coca Cola Summer Festival...

27 gennaio 2018 Anna Montesano

Irama, Amici 17

New entry nella scuola di Amici 17: chi è? Filippo Maria Fanti, in arte Irama (vuol dire “ritmo” in lingua malese), volto già noto al pubblico televisivo, è diventato il nuovo concorrente. Non era la prima volta che provava ad entrare nel talent show di Maria De Filippi: la conduttrice stessa ha ricordato che tre anni fa infatti si presentò ai provini come aspirante allievo, ma venne bocciato. Dopo aver annunciato di aver rotto il contratto discografico a cui era legato, Irama ha presentato dal vivo due brani inediti, “Che vuoi che sia” e “Che ne sai”. Al termine dell'esibizione la commissione di canto si è complimentata con lui per la sua poetica e per il suo modo di stare sul palco, approvando all'unanimità l'ingresso ad Amici: così Irama ha ottenuto ufficialmente il banco. Un colpo di scena, perché Irama ha già avuto importanti esperienze nel mondo musicale e in tv. Nello speciale di oggi, sabato 27 gennaio, il giovane ha ricordato infatti di aver già partecipato al Festival di Sanremo.

AMICI, ECCO IRAMA: DA SANREMO AL COCA COLA SUMMER FESTIVAL

Chi è Irama? Il suo vero nome è Filippo Maria Fanti. Nato a Carrara, ma cresciuto a Monza, il 20 dicembre 1996 (ha quindi 21 anni), è un cantautore. La passione per la musica inizia da bambino, quando si avvicina al cantautorato italiano di Francesco Guccini e Fabrizio De André. Crescendo però approda ad altri generi musicali come l'hip-hop e al rap. Definisce la sua musica un connubio di diversi generi, influenze e beat dalla strada. Il volto di Irama, dicevamo, non è del tutto sconosciuto così come la sua voce: nel 2016 il giovane cantautore ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con la canzone “Cosa resterà”. Parallelamente ha pubblicato il suo primo omonimo album. A giugno ha partecipato alla quarta edizione del Coca Cola Summer Festival, vincendo la sezione Giovani con “Tornerai da me”. Irama ha però deciso di ripresentarsi ai provini di Amici per prova a cogliere la chance decisiva per la sua carriera. Stavolta i professori non lo stroncano: Rudy Zerbi, Carlo Di Francesco, Giusy Ferreri e Paola Turci sono concordi nel ritrovare in lui un talento che merita una possibilità nella scuola di Amici. Irama è quindi un allievo della scuola a tutti gli effetti.

Irama è davanti la commissione di canto e tenta l'ingresso nella scuola di #Amici17, secondo voi lo merita? pic.twitter.com/rit6BS83fU — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 27 gennaio 2018

